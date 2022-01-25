وفاة ابنة الفنان المصري الراحل توفيق الدقن

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

توفيت، أمس، ابنة الفنان المصري الراحل توفيق الدقن.

ونعت جمعية أبناء فناني مصر، عبر حسابها الرسمي في «فيسبوك»، هالة الدقن، قائلةً: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، توفيت إلى رحمة الله تعالى السيدة هالة توفيق الدقن، أخت المستشار ماضي توفيق الدقن، رئيس مجلس إدارة جمعية أبناء فناني مصر، رحم الله الفقيدة وألهم أسرتها الصبر والسلوان».

يُذكر أن النجم توفيق الدقن يعتبر من أهم نجوم العصر الذهبي للسينما المصرية، وقدَّم خلال مسيرته الفنية عدداً من الأعمال المهمة، من أبرزها: «الأرض، سر طاقية الإخفا، الفتوة، ابن حميدو، الشيطان يعظ، مراتي مدير عام، البحث عن فضيحة، على باب الوزير، الرعب، رجال لا يخافون الموت».