وفاة ابنة الشاعر المصري الراحل أحمد فؤاد نجم

المصدر: البيان

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توفيت زينب، ابنة الشاعر المصري الراحل أحمد فؤاد نجم، إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وأعلن موقع صحيفة «الدستور» نبأ وفاة الراحلة، وهي أصغر أبناء «شاعر العامية».

يُذكر أن أحمد فؤاد نجم تزوج العديد من المرات، وله ثلاث بنات: عفاف، ونوارة، وزينب.

وكانت أولى زوجاته فاطمة منصور التي أنجب منها عفاف، وأشهرهن الفنانة عزة بلبع، والكاتبة صافيناز كاظم، وأنجب منها نوارة التي تعمل بالمجال الصحفي، وممثلة المسرح الجزائرية الأولى صونيا ميكيو، وكانت زوجته الأخيرة هي أميمة عبد الوهاب والدة زينب.