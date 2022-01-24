تلفزيون دبي يطلق الموسم الــ 4"Karaoke Carpool بالعربي"

المصدر: دبي - البيان

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أعلن تلفزيون دبي عن إطلاق الموسم الرابع من برنامج (Karaoke Carpool بالعربي)، بعد النجاح الجماهيري الذي حققه في المواسم السابقة من خلال أرقام المتابعات والنتائج على شبكات التواصل الاجتماعي والحسابات الرقمية على مختلف المنصات الرقمية والذكية، تأكيداً على الرؤية الواضحة لتوجه تلفزيون دبي وتقديره لمشاهديه العرب في كافة أنحاء العالم.

ومع حضور هذا البرنامج مرة أخرى على شاشة تلفزيون دبي، تنتقل برامج المنوعات الفنية إلى مستوى مختلف من الترفيه على أساس جديد ومبتكر من حيث الشكل والمحتوى، وذلك بعد أن حقق البرنامج الناجح في نسخته الأجنبية أعلى نسب مشاهدة على مستوى العالم، حيث استقطب بفكرته الفريدة أكبر وأشهر وأقوى النجوم العالميين، أمثال مادونا، والليدي غاغا، وجنيفر لوبيز، وآديل، وجاستن بيبر، وغيرهم...

رحّب تلفزيون دبي بعودة النجم السعودي هشام الهويش في الموسم الرابع، كما عبّر عن سعادته بتواصل تعاونه مع شركة فولكس واجن للعام الثاني على التوالي، ومن خلاله سيتم تصوير حلقات البرنامج في سيارة طوارق المميزة R-Line، وستتجول العديد من الشخصيات التلفزيونية المشهورة والفنانين العرب مع مقدم البرنامج في شوارع دبي، وفي بداية كل حلقة جديدة ينطلق هشام الهويش، قائد السيارة، لاصطحابه أحد ألمع نجوم الفن في الوطن العربي، إلى موقع التصوير الجديد من نوعه، وستشمل هذه الجولة الميدانية اكتشاف الكثير من المواقع الفريدة مع جرعة عالية من الفكاهة والضحك ومفاجآت خارجة عن المألوف.

كما ستصوّر الكاميرات داخل السيارة أجواء الود والصداقة بين مقدم البرنامج والضيف بطريقة لم يسبق لها مثيل في تاريخ الإعلام العربي.



صابر الرباعي



وقد تابع الجمهور مع المذيع اللبناني وسام بريدي، حلقات الموسم الثالث من برنامج (Karaoke Carpool بالعربي)، بمشاركة عدد من نجوم الفن في عالم العربي، حيث افتتح النجم اللبناني راغب علامة حلقات الموسم الثالث.

من جهة أخرى يفتتح النجم التونسي، السوبر ستار صابر الرباعي، أولى حلقات الموسم الرابع، في حلقة استثنائية، يتخللها العديد من المواقف الطريفة والمفاجآت في شوارع دبي وأماكنها المتعددة، بالإضافة إلى العديد من الأسرار التي يكشف عنها للمرة الأولى من خلال أدائه للعديد من أغانيه الناجحة بطريقة لا تخلو من روح الفكاهة والعفوية، وغيرها من الأغنيات التي سيتابعها الجمهور على شاشة تلفزيون دبي، ومن خلاله أيضاً سيضم مشاركة عدد من نجوم الفن في عالم العربي، كارول سماحة، نبيل شعيل، رحمة رياض، أسيل حميم، وشمس، لحلقات الموسم الناجح بامتياز.