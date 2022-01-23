الإعلامية المصرية بسمة وهبة تفكر في الاعتزال والتفرغ للعبادة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نشرت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، مقطع فيديو على حسابها في "إنستغرام"، من داخل الحرم المكي في المملكة العربية السعودية لإداء مناسك العمرة، بعد ساعات قليلة من تعافيها من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكشفت وهبة، عن تفكيرها التقاعد واعتزال المجال الإعلامي، والتفرغ للعبادة، حيث علقت على الفيديو: "استخيرك يا ربي ببيتك في التقاعد والتفرغ للعبادة ولقاء الأحبة والاهتمام بالصحة.. آن الأوان أم لم يأن يا الله؟".

وفى وقت سابق، انهارت الإعلامية بسمة وهبة، في أول ظهور لها بعد إصابتها بفيروس أوميكرون متحور كورونا، خلال فيديو نشرته منذ عدة أسابيع، عبر حسابها الشخصي في "إنستغرام".

وقالت بسمة وهبة خلال الفيديو: "نصيحة مني اللي حاسس إن عنده دور برد ميتعاملش انه دور برد، ويعرف علطول انه أوميكرون ويبدأ ياخد العلاج والمسحة مش بتطلع من أول مرة إيجابي".

واختتمت بسمة وهبة حديثها: "من ساعة خبر وفاة وائل وأنا معنوياتي صفر دموع لا تتوقف على فقدان أستاذي وزميلي وصديقي اللي رحيله صدمة كبيرة، الله يرحمه ويشفيني ويشفي كل مريض".