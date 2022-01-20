انت زي أختي .. تعليق ساخر من سمية الخشاب على شاب يثير جدلاً في مصر

المصدر: البيان

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أثارت الفنانة المصرية سمية موجة جدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعليقها على أحد متابعيها الشباب بأنه مثل اختها.

وكانت الخشاب قد نشرت عدة تغريدات لدعم الفتيات وتحفيزهن على التصدي لوقائع التحرش الجنسي وعدم الخوف من الكشف عن ذلك، وأعلنت «الخشاب» أنها ستقف إلى جوار أي فتاة تبلغ عن تعرضها للتحرش.

وكتبت الفنانة المصرية على تويتر دعما لإحدى الفتيات التي تدعى «مريم» التي كشفت عن واقعة تحرش بها: «مريم حبيبتي، متسكتيش عن حقك واحنا معاكي وفضهرك والمخلوق ده هيتجاب هيتجاب وهيتطبق عليه العقوبة القانونية اللي يستاهلها عشان يكون عبرة لغيره من الوحوش اللي المفروض انهم بيشتغلوا عشان ياكلوا عيش».

كانت متابعة لـ«الخشاب» قد كشفت عن تعرضها للتحرش من أحد سائقي التاكسي عبر إحدى التطبيقات، وعادت «الخشاب» لتغرد موجهة حديثها ورسالتها إلى الفتيات: «اي متحرش هيفكر يمس شعره من بنت أو يجرح شعورها يفكر مليون مره عشان خلاص السكوت ده كان زمان، مش هيتساب وهيتحاسب وهيتفضح، أي بنت تتعرض لاي نوع من التحرش تتطلع تتكلم وكلنا هنقف فضهرها».

وعلق أحد متابعي «الخشاب»: «وانا هقف في ضهرك يا فنانة»، لتفاجئه الفنانة بإعادة تغريد ماكتبه وعلقت: «أقف عادي مفيش منك قلق، انت زي أختي».