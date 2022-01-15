الفنانة نجلاء بدر تنشر أول صورة بعد 9 أيام من إصابتها بأوميكرون

المصدر: وكالات

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نشرت الفنانة المصرية نجلاء بدر أول صورة لها من داخل العزل الصحي في منزلها، بعد إعلان إصابتها بمتحور أوميكرون، وظهرت بحالة جيدة، مؤكدة إنها لا زالت في اليوم التاسع من المرض.

وأعلنت نجلاء بدر إصابتها بمتحور أوميكرون، مؤكدة أن 75% من الشعب المصري عنده أوميكرون وفاكره دور برد، ما استدعى إصدار توضيح رسمي من وزارة الصحة المصرية أكدت فيه أنها لم تسجل حتى الآن أي حالات إصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا، وأشارت إلى أن أوميكرون لا يمكن الكشف عنه بالتحاليل والفحوصات المتاحة لمصابي كورونا.

نجلاء بدر أكدت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي عبر فضائية الحدث اليوم، إنها أجرت تحليل رابيد تيست، وظهرت النتيجة إيجابية، مضيفة: الفيروسات بتتلم حواليا، و75% من الشعب عنده أوميكرون وفاكره دور برد، ليقاطعها الإعلامي سيد علي ضاحكا، قائلا: إحنا بنبالغ عشان منعملش هلع للناس.

وقالت نجلاء إن هناك فرقا شاسعا بين الإصابتين، حيث كانت الإصابة الأولى بفيروس كورونا أشد، موضحة أن أعراض الإصابة بمتحور أوميكرون تشبه نزلة البرد العادية، وبدأت معها بـ شكشكة في الأذن والحنجرة، والشعور برغبة في النوم بشكل متواصل.

وأضافت أن حالتها الصحية جيدة، خاصة وأن أوميكرون لا يؤثر على الرئة، ولكنه يغير إنزيمات الجسم كله.

وتعاملت بدر مع الفيروس الجديد بحس الدعابة، ولم تكشف عن مصدر العدوي، مع تلميح واضح بأن كل من يدعي الإصابة بدور برد هو في الحقيقة مصاب بالمتحور، علما وان التكهنات تتزايد حول إصابة 9 من نجوم الفن المصري بسبب تواجدهم في عيد ميلاد فنانة كبيرة عقد مؤخرا.

نجلاء كشفت إصابتها بمنشور مليء بالكوميديا عبر حسابها بموقع الفيس بوك قالت فيه: أول الأعراض شكشة في الزور أو الودن وخمول ونوم، كده أنت شرفت كورونا أوميكرون، مبروك يا روحي.

وأضافت في التعليقات: أنا جالي كورونا أوميكرون، عشان قابلت الناس إلِي عندها دور البرد العادي، اللي ماشي في البلد اليومين دول.

وتابعت بحس السخرية قائلة: للمعلومة بس اوميكرون مش بيبان في pcr بيبان في ال rapid test بس يالا بالشفا لكل العمل pcr و طلع negative.