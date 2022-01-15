وفاة الإعلامية الكويتية أمينة الشراح

المصدر: البيان

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أعلنت وسائل الإعلام الكويتية، صباح اليوم السبت وفاة الإعلامية الكويتية القديرة والمذيعة التلفزيونية أمينة الشراح.

وتفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع وفاة الإعلامية أمينة الشراح، داعين الله أن يرحمها، ويغفر لها، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وقال أحد المغردين: "خالص العزاء الي اهل الكويت بوفاة ملح تلفزيون الكويت وايقونته الذي تربينا علي صوتها الجميل وابداعاتها وحواراتها الإعلامية القديرة امينة الشراح، نسأل الله ان يرحمها وان يسكنها فسيح جناته وان يجعل قبرها روضة من رياض الجنة".

تعتبر أمنية الشراح إعلامية كويتية بارزة من مواليد عام 1948.

تلقت الشراح تعليمها بداخل العاصمة الكويتية، ثم بعد ذلك بدأت عملها في أحد المستشفيات الموجودة داخل مدينة الكويت، وهي مستشفى الصباح، والتي مهدت لها الطريق إلى خوض العمل في المجال الاعلامي.

أثناء عمل أمنية الشراح في مستشفى الصباح زارت «فرقة أبو جسوم» المستشفى، وكانت زميلتها في العمل الممثلة حياة الفه، وهناك سألهما «أبو جسوم» من منهما تريد العمل بالتمثيل، فقامت بالإجابة بأنها تريد أن تكون مذيعة وإن حياة الفهد تريد أن تكون ممثلة ، فسأل «أبو جسوم» إن كان أهلها يوافقون وأبلغها بأنه سيعود بعد فترة إلى المستشفى لمعرفة الجواب، وبعدها عملت كمذيعة في تلفزيون الكويت وكانت واحدة من أشهر مذيعات السبعينات من القرن العشرين.

- توقفت أمنية الشراح عن التقديم التلفزيوني في أواخر الثمانيات.

- أعلنت الاعلامية أمينة الشراح استقالتها من الاعلام، وذلك سنة 1991 وذلك لأسباب خاصة لم تعلن عنها بعد نشاط إعلامي دام 27 عاما، وشكل غيابها فراغا عند جمهورها.

- توفيت *أمنية الشراح، *صباح السبت 15 يناير 2022، بعد تدهور طرأ على حالتها الصحية.