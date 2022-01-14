تطورات قضية نجم «ذا فويس كيدز» المتهم بالشروع في القتل

المصدر: البيان

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أحالت نيابة حوادث حلوان الكلية في مصر قضية نجم «ذا فويس كيدز»، معاذ محمد، إلى محكمة جنايات الطفل لاتهامه بالشروع في قتل الطفل حسن شريف بمفتاح استقر داخل رأسه.

وذكر موقع «صدى البلد» الإخباري أنه تم تحديد تاريخ 25 يناير لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم البالغ من العمر 14 سنة.

كان معاذ، وهو طالب في الصف الثالث الإعدادي، قد اعتدى على طفل بأن غرس مفتاحاً في رأسه، ولكنه أنكر أمام رجال التحقيق الاتهامات الموجهة إليه.

وادَّعى المتهم أنه كان يدافع نفسه، مشيراً إلى أن هذه المفاتيح كانت تخص بيته.

وأثبت التقرير الطبي خطورة الإصابة التي خلفها المتهم للمجني عليه، موضحاً أن الإصابة خلَّفت عاهة مستديمة.