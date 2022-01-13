الطبيب المتهم في التسبب في وفاة وائل الإبراشي يخرج عن صمته

المصدر: البيان

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كشف الأمين العام لنقابة الأطباء في مصر، أيمن سالم، عن رد الطبيب شريف عباس، المتهم من قبل أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، بتسببه في تدهور حالته الصحية ما أدى إلى وفاته.

وأوضح سالم أن الطبيب المعالج للإبراشي، قال إنه لم يكن مسؤولا وحده عن علاج الإعلامي الراحل، حسب ما زعمت أرملته، مؤكداً أن الطبيب حضر إلى النقابة اليوم للحديث معه، ومع مستشار قانوني للنقابة، وتقدم بشكوى ضد الدكتور خالد منتصر، وكل من شهّر به، وفقا للقاهرة 24.

وتابع أيمن سالم، أن الطبيب أفاد بأنه لم يكن يشرف على الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي وحده حسب ما تردد، إنما كان هناك أطباء واستشاريون متخصصون في علاج مرضى كورونا، يتابعون معه الحالة الصحية للإعلامي الراحل.

وأكد الطبيب، أنه اتبع بروتوكولاً علاجياً، تحت متابعة المتخصصين، ولم يلجأ إلى أدوية علاجية غير مسجلة وغير معتمدة طبيا، حسب ما زعم خالد منتصر.

وكان المحامي سمير صبري، قد تقدم بصفته وكيلاً عن السيدة سحر شراقي أرملة الإعلامي المصري الراحل وائل الإبراشي، ببلاغ للنائب العام ضد الطبيب المذكور، يتهمه بقتل الإعلامي الراحل الذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وقال صبري في البلاغ إن "وفاة الإبراشي جاءت نتيجة جريمة مكتملة الأركان ارتكبها الطبيب مع سبق الإصرار والترصد، عندما وصف للإبراشي أقراصاً وصفها بالسحرية في الشفاء من الإصابة بفيروس كورونا، حتى تدهورت حالته الصحية بالتهابات في الرئة".

وأضاف البلاغ أن "الطبيب أصر على عدم الاستعانة بطبيب الصدرية والاستمرار في علاجه العبثي المزيف برغم أن أرقام التحاليل وصلت إلى معدلات مرعبة من الارتفاع مما يدل على الفشل التنفسي الكامل، إلى أن اكتشف الإبراشي أنه وقع ضحية نصب وتواصل مع أساتذة الصدرية ودخل المستشفى بنسبة فشل رئوي وتليف"، وفقا للشروق.

والتمس صبري من النائب العام بعد الاطلاع على المستندات التي تؤكد ارتكاب الطبيب جريمة القتل، إصدار الأمر بمنعه من مغادرة البلاد والتحقيق في الواقعة وإحالته للمحاكمة الجنائية عن واقعة اقترافه جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، حسبما جاء في البلاغ.

وكان الإعلامي الدكتور خالد منتصر قد ألمح إلى أن وائل الابراشي مات مقتولا بسبب الاهمال والتشخيص الخاطئ وإننا امام جريمة مكتملة الأركان بالدليل والبرهان.

وقال منتصر في مقال على صفحته على فيسبوك تحت عنوان "من الذي قتل وائل الابراشي؟ إن ما حدث مع وائل الابراشي ليس خطأ طبيا كما قالت زوجته سحر الابراشي إنما هو جريمة طبية مكتملة الأركان تستدعي المحاسبة والمحاكمة، وفقا لأخبار اليوم.