لماذا ترك الهويريني التمثيل؟ ولماذا لم يشارك في طاش ما طاش؟

المصدر: البيان

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تُوفي اليوم الخميس الفنان والمخرج السعودي، علي الهويريني، بعد صراع مع المرض.

وفي لقاء سابق كشف الفنان الراحل سبب تركه التمثيل، حيث إن آخر أعماله الفنية مسلسل "الخادمة" في عام 1994، مؤكداً أنه وجد التمثيل مع الآسف بدلا من أن يتحدث عن المال والموروث، والمرجعية، والأمن، وجده أصيب بعدوى الرومانسية الفرنسية، مضيفاً أنه في فترة الستينات عندما دخلت مصر ولبنان في عباءة فرنسا بدأوا يصنعون أفلاماً تصلح للفرنسيين.

وأكد أن مثل هذه المسلسلات مثل “الفقاعات” لكونها لا تصلح إلا للنساء اللواتي يجلسن من أجل الغسيل في فترة الضحى، حيث إنها لا تتحدث إلا عن علاقة المرأة بالرجل.

وأبان أنه لم يدرس الإخراج السينمائي لكونه “هبل”- على حد وصفه- لكنه سافر إلى الولايات المتحدة لدراسة السينما التي تقوم على دراسة الأدب في القصة.

وأضاف انه ابتعد عن هذا المجال، لكونه لا يصلح أن يكون فيه إنسان لديه روح الأدب والفن.

وأوضح أنه لم يتلق أي دعوة لحضور أي فاعلية أدبية بموسم الرياض ولا النادي الأدبي بالرياض، ولا جمعية الثقافة والفنون، ولا يعلم السبب وراء ذلك.

وحول سبب عدم مشاركته في مسلسل “طاش ما طاش”، أكد قائلا: لأنه تم بيعه من القناة الأولى السعودية إلى شركة خاصة.. لكن المسلسل نجح خلال هذه الفترة”.