من هو المفكر والمخرج المسرحي علي الهويريني؟

المصدر: البيان

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تُوفي اليوم الخميس الفنان والمخرج السعودي، علي الهويريني، بعد صراع مع المرض.

وكانت الصفحة الرسمية للفنان علي الهويريني في تويتر قد كتبت في تغريدةً مؤخراً: "الأستاذ علي الهويريني تم نقله للمستشفى، ويوجد الآن في غرفة العمليات، أسأل الله أن يشفيه ويلبسه ثوب الصحة والعافية، ولا يحتاج منكم إلا الدعاء".

والهويريني من مواليد 19 مايو 1945، وهو ممثل ومخرج ومفكر وشاعر سعودي، وأول سعودي يحصل على شهادة في الإخراج السينمائي من هوليوود.

وبعد دراسة الإخراج السينمائي في أمريكا، عاد الهويريني إلى السعودية، حيث عمل في العديد من المجالات الفنية منها مجال الهندسة الإذاعية والإخراجية، ولم يتوقف عند الإخراج بل شارك بالتمثيل في بعض المسرحيات.

ويبرز من أعماله "يوميات وضاح"، و"العود"، و"أبجد هوز"، و"الخادمة"، و"أحلام ضائعة"، ومسرحياً "تحت الكراسي"، و"آخر المشوار"، و"قطار الحظ"، و"الزئبق الأحمر".

وُلِدَ الهويريني في البدائع، وانتقل منها إلى الرياض، ودرس الإخراج السينمائي في الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد تخرُّجه، عاد إلى السعودية حيث عمل في عديدٍ من المجالات الفنية، منها الهندسة الإذاعية والإخراجية، كما مثَّل في عدد من المسرحيات".