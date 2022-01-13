هل تشابهت حالتا وفاة وائل الإبراشي وسمير غانم؟

المصدر: البيان

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كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في مصر، حقيقة تشابه وفاة الإعلامي وائل الإبراشي بنفس تداعيات كورونا للفنان سمير غانم .

وقال «حسني» في تصريحات تلفزيونية: «لا يوجد أي ربط بين حالة وائل الإبراشي وحالة الفنان الراحل سمير غانم ، لأن حالة سمير غانم كانت مختلفة تمامًا عن حالة الإبراشي».

وأضاف: «التأخر في طلب الرعاية الصحية هو السبب في تدهور حالة كليهما، ومصر افتقدت إعلاميًا في منتهى القوة ونحسبه في الجنة، خاصة أنه صبر سنة من المعاناة وأحس بالأمل وفي لحظة أخذوه، وعلينا أن نأخذ وفاته قدوة، لأن الرعاية الصحية المبكرة هي الأساس في علاج كورونا».