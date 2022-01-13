حقيقة وفاة الفنانة المصرية سميرة أحمد

المصدر: البيان

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كشف الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر حقيقة ما تم تداوله حول وفاة الفنانة المصرية سمير أحمد.

وأعرب أشرف زكي في بيان له، عن استيائه الشديد من الشائعات التي انتشرت خلال الساعات الماضية حول وفاة الفنانة، نافيا ما تم تداوله.

وأكد أن الحالة الصحية للفنانة جيدة ومستقرة تماما وتقضي أغلب أوقاتها مع أسرتها في المنزل بل وأنها تقوم حاليا بقراءة عدد من النصوص الدرامية التي من الممكن أن تعود من خلالها للأعمال الفنية مجددا.

ودعا إلى وضع حد لناشري الشائعات.

وكان آخر أعمال الفنانة سميرة أحمد مسلسل "ماما في القسم" مع النجم الراحل محمود ياسين، كما كانت تستعد الفترة الماضية لمسلسل جديد بعنوان "بالحب هنعدي".