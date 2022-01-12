تفاصيل صادمة .. ممرضات يفتحن النار على الفنانة منة شلبي

المصدر: البيان

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أطلق عدد عن الممرضات في مصر عدة هاشتاجات تتهم الفنانة منة شلبي بالعنصرية وإساءة معاملتهن، وذلك بعد اتهام الفنانة المعروفة لممرضتين بالإهمال الطبي لوالدتها.

وحررت الفنانة منة شلبي محضراً ضد ممرضتين اتهمتهما بالإهمال في رعاية والدتها الفنانة زيزي مصطفي، وأنهما تسببتا في إصابتها بحروق.

وطالبت الممرضات بتدخل نقابة التمريض لإنقاذ زميلاتهن وسط شهادات مختلفة حول معاملة منة شلبي ووالدتها لهن.

وكشفت إحدى الممرضات في منشور على فيسبوك إنها عملت في وقت سابق بمنزل والدة منة، وهي الفنانة زيزي مصطفى ورعتها صحيا وتعرضت لمثل هذه الانتهاكات.

وأضافت «أنا مش قادرة أصدق كمية الظلم اللي بيتعرض ليه فئة التمريض، تخيل تبقى سايب أهلك وبيتك ومننا ولاده، وفجأة تتحط في مكتب أمن وبعدها تترحل على النيابة عشان أنت غلبان، الكلام دا عن لساني أنا وأنا اشتغلت مع منة شلبي.. وعارفة طريقتها السادية، واللي بتعمله مع التمريض، وفي الآخر لمجرد لسعة غير مقصودة من قربة ماية حرارية هي اللي طلبت تتحط لمامتها، تحبس بنتين وتقعدهم في مكتب أمن كأنهم حرامية أو سرقوها، وأكتر من حد يحاول يتواصل مع الفنانة لأن الموضوع بسيط وغير مقصود بس بلاش النيابة، لكن هي بعد ما خلصت إهانة وسب وألفاظ وشتايم زي اللي دايما بيحصل في بيتها وديتهم على القسم، وحاليا في النيابة بيتحقق معهم».

وأضافت: «أنا كنت شغالة معاها أكتر من 3 شهور، وشفت منها معاملة سيئة وشتائم بألفاظ نابية، وكنا بنام على الأرض مفيش سرير لينا، ده غير الأكل السيئ اللي كان عبارة عن وجبة واحدة طيلة اليوم».

ووصفت الممرضة أول لقاء بينها وبين الفنانة مؤكدة «أول لقاء كانت بتتكلم إن مامتها أهم حاجة في حياتها وهي مش عايزة حاجة مني غير أن مامتها تبقى كويسة، وأنا قولتلها ده حق مامتك علينا، لكن لما سافرت الجونة المعاملة كانت غير واكتشفت أنها بتنيم التمريض على الأرض، إللي جابلي أنا نفسي مرض جلدي بسببه، والأكل إللي ممكن بيوصل لوجبة واحدة في اليوم، ولما اشتكينا كان ردها أن أنتم مش جايين تحققوا أحلامكم هنا عندي».

وكتبت أخرى «الصراحة أنا كمان شوفتها صعبة جدا، وبردو كان موضوع أهبل وبهدلت التمريض بسبب كانيولا عشان ايد والدتها احمرت شوية مكانها وشتمت المستشفى ومشيت».

وتم إخلاء سبيل الممرضتين بضمان محل الإقامة وجاري الآن تحريات المباحث في واقعه الإهمال، طبقا لما ورد في المحضر المقدم من مني شلبي من وتضمن إهمالا طبيا أدى إلى ضرر في والدتها مما تسبب في تلوث الجرح ومضاعفات سيئة.

كما كشف مصدر طبي، أن الممرضتين اللتين اتهمتهما الفنانة منه شلبي بالإهمال الطبي خلال رعاية والدتها تعملان في إحدى الشركات الخاصة التي تقدم الرعاية الطبية ومقرها بالقاهرة وليست بالجونة، وعينت منة شلبي الممرضتين لرعاية والدتها في مقر سكنها في الجونة.