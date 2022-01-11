إعلامية شهيرة مصابة بكورنا: بعد وفاة وائل الإبراشي معنوياتي صفر

المصدر: البيان

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ظهرت الإعلامية الشهيرة بسمة وهبي في فيديو عبر حسابها على انستغرام ، أكدت فيه أن معنوياتها صفر خاصة بعد وفاة أستاذها وائل الإبراشي داعية إلى عدم الاستهانة بكورونا وطالبت متابعيها بالدعاء لها.

وقالت الإعلامية القديرة: أوميكرون مبيظهرش في الـ بي سي آر، انتبهوا الدور مش سهل، وبلاش كلمة أنا عندي دور برد، لأن ده أوميكرون، وده اللي خلاه ينتشر بالسرعة دي بينّا، هو الاستهانة والاختلاط.

وطلبت بسمة وهبة من متابعيها الدعاء: "أسألكم الدعاء.. من ساعة خبر وفاة وائل وأنا معنوياتي صفر، دموع لا تتوقف على فقدان أستاذي، وزميلي وصديقي، اللي رحيله صدمة كبيرة، الله يرحمه ويشفيني ويشفي كل مريض".

وكانت بسمة وهبة قد أعلنت إصابتها بمتحور كورونا الجديد أوميكرون عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وعلقت: سنين باهرب وأجري وأستخبى من الفيروس الملعون، ولكن الحذر لا يمنع القدر، أُصبت بأوميكرون، والحمد لله على كل حال يا رب أعنَّا.

وكان مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، قد رد على ما أعلنته الفنانة نجلاء بدر، من أنها مُصابة بمتحور أوميكرون يوم أمس.

وأوضح المصدر وفق القاهرة 24، أنه في حال اكتشاف مصابين بمتحور أوميكرون؛ سيتم الإعلان عنه بشكل واضح وصريح، كما تم إعلان الحالات الثلاث القادمة من الخارج.

وأشار المصدر إلى أن اكتشاف نوع المتحور لفيروس كورونا؛ يتم من خلال اختبار التسلسل الجيني، وليس باختبار rapid test حسب ما زعمت الفنانة نجلاء بدر، واختبار الـ PCR؛ لتحديد ما إذا كان الشخص مصابا بفيروس كورونا من عدمه.

وكانت بسمة وهبة قد تعرضت لوعكة صحية مفاجئة، في الأيام الماضية، وذلك خلال فاصل إعلاني لبرنامجها 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، وتوقفت عن استكمال إذاعة الحلقة.

ونُقلت بسمة وقتها للعناية المركزة، ونشر المسؤولون عن صفحتها صورة لها، وهي داخل المستشفى على فراش المرض، وكُتب عليها: باطلب من كل جمهور ومحبي الإعلامية بسمة وهبة، الدعاء لها بالشفاء العاجل، فضلًا وليس أمرًا، حيث إنها نُقلت للعناية المركزة.

وتوفي الإعلامي المصري ، وائل الإبراشي، بعد معاناته من مضاعفات إصابته بفيروس كورونا العام الماضي.

وكان الإبراشي قد غاب عن شاشة الفضائية الأولى المصرية وعن تقديم برنامج "التاسعة"، منذ اكتشاف إصابته في ديسمبر 2020.

ودخل الإبراشي للعلاج داخل المستشفى، لكن معاناته مع آثار الفيروس الجانبية استمرت.