ما حقيقة وفاة الفنان محمد العربي؟

المصدر: البيان

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عاد اسم الفنان المصري المعتزل محمد العربي إلى الظهور من جديد، بعد نعي رسمي يحمل اسمه تداولته مواقع التواصل الاجتماعي.

الحقيقة أن النعي صحيح، لكنه لرجل أعمال معروف يحمل الاسم نفسه.

وراجت شائعة وفاة الفنان محمد العربي بسبب ابتعاده الكامل عن الأضواء، ورفض حتى الخروج لتوضيح حقيقة الخبر، بينما أصدرت مجموعة العربي التجارية، توضيحاً سريعا أكدت فيه إن المتوفي هو رجل الأعمال محمد العربي شقيق رجل الأعمال الراحل محمود العربي، أحد مؤسسي شركة العربي.

ولد الفنان محمد العربي في 2 أغسطس عام 1946 لأسرة فنّية، فوالده الفنان الراحل عبدالبديع خيري، وله شقيقة عملت مذيعة بالتلفزيون المصري، واعتزلوا جميعاً الفن والشهرة بنفس التوقيت.

تخرج العربي في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1973 قسم التمثيل واكتشفه المخرج صلاح أبو سيف حين قدمه في فيلم "حمام الملاطيلي"، وشارك بعدها في أبرز أعماله فيلم "الرسالة"، وله رصيد كبير من الأعمال الدرامية المتميزة منها رحلة أبو العلا البشري، أولاد أدم، برج الأكابر، محمد رسول الله، القاهرة والناس، تحت التهديد، دقة زار، وتمضي الأيام، امرأة قتلها الحب، وكان آخر أعماله مسلسل "الزهور لا تموت"، من تأليف فتحي السلاموني في عام 1989.

واعتزل الفنان محمد العربي الفن هو وزوجته الفنانة هناء ثروت عام 1989، وقام بفتح محل حلواني، ثم قام بتغيير نشاطه إلى مكتبة، واستقر به المقام بتأسيس مزرعة، ولم يظهر في أي مناسبة فنية منذ إعلان اعتزاله، وتم تسريب صورة واحدة له من حفل زفاف ابنه عام 2020.