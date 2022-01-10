رحلة وائل الإبراشي .. بدأ فى «العاشرة مساءً» ورحل فى«التاسعة»

المصدر: البيان

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بدأ الراحل وائل الإبراشي رحلته عبر الشاشة الفضية ببرنامج العاشرة مساء على قناة دريم2 خلفا للإعلامية منى الشاذلي بعد رحيلها عنه وكان آخر برنامج له هو التاسعة مساء على شاشة التلفزيون المصري.

وعبر عدد كبير من الإعلاميين والفنانيين عن حزنهم على رحيل الإعلامي وائل الإبراشي.

وأصيب الإعلامى عمرو أديب بالذهول بسبب وفاة الراحل وائل الإبراشي وأنه لم يتوقع هذه النهاية المفاجئة.

وقال أديب عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك: "هزني خبر وفاة وائل الابراشي.. دائما كانوا يقولون عائد ويتماثل للشفاء.. لم أتوقع أبدا أن ينتهى فجأة كده.. كان أستاذاً ومتميزاً وله بصمات وحلقات مهمة.. محدش كبير على الموت لكن وائل فعلاً أصابني بحالة ذهول كاملة.. الله يرحمه ويصبر أهله وأصحابه يارب".

وقالت منى الشاذلي في منشور لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. بمنتهى الحزن والأسى أودع الصديق والزميل العزيز والصحفي الكبير وائل الإبراشي.. صاحب التجربة الصحفية والتلفزيونية الكبيرة.. واحد من أهم نجوم الصحافة والإعلام .. وداعا يا وائل .. إنا لله وإنا إليه راجعون".

ونعت الفنانة نشوى مصطفى، مساء الاحد، الإعلامي الراحل وائل الإبراشي.

ونشرت «نشوي» صورة للراحل عبر «فيسبوك» قائلا: «ألف سلامة يا أستاذ ياغالى ألف سلامة في الجنة ونعيمها».

كما نعت زوجة عمرو أديب الإعلامية لميس الحديدي الراحل وائل الإبراش قائلة: «يا وائل.. مش كنا مستنيينك ترجع ؟ ياوائل مش كنت بتقول بتحاول؟ يا وائل..اه على الوجع يا رفيق الدرب ربنا يرحمك».

وقال حسن نجل شقيقه من خلال المنشور: "إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء والدوام لله.. عمي الإعلامي وائل الإبراشي في ذمة الله أرجو الدعاء له بالرحمة والمغففرة".

وكانت قد نشرت الصفحة الرسمية للإعلامى وائل الإبراشى، على "فيسبوك"، خبر نقل الإعلامي وائل الإبراشي إلى العناية المركزة.

وكان وائل الإبراشى أصيب بفيروس كورونا، واعتذر عن تقديم برنامج "التاسعة" الذى يعرض يوميا عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحية والوقائية، إن تداعيات المرض لدى الإعلامي وائل الإبراشي ظهرت في الجهاز التنفسي.

وكشف الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية ومناعة الصدر في مصر السبب الحقيقي لوفاة وائل الإبراشي ، مؤكداً ان الإعلامي توفي متأثرًا بما يسمى بـ"متلازمة كورونا".

وأضاف أنه ليس هناك أعراض تشير إلى وفاة المتعافي من المفيروس، موضحًا أن الأثار المميتة لفيروس كورونا تختلف من شخص لآخر حسب المناعة والأثار التي يتركها الفيروس في الجسم.

وأكد وفقا لما نقله موقع مصراوي أن الفيروس قد يصيب الرئة بتليف بنسب متباينة، كما أنه من الممكن أن يتسبب في التهابات عظمية مزمنة، بالإضافة إلى فقدان حاستي التذوق والشم لعدة أشهر، إضافة إلى أن الفيروس قد يتتسبب في أمراض مناعية مزمنة.

وأشار إلى إن الإعلامي وائل الإبراشي، توفى متأثرًا بما يسمى بـ"متلازمة كورونا"، كما أنه ظل فترة طويلة في المنزل بعد التعافي من الفيروس، قائلًا: "لا أدري هل كان على أجهزة أكسجين أم لا؟".

وأكد الحداد، أنه بعد التعافي من فيروس كورونا، قد يصيب الشخص ما يسمى بـ"متلازمة كورونا" التي تسبب تليفًا في الرئة كما حدث للفنانة دلال عبدالعزيز، التي ظلت لأشهر طويلة تتلقى الأكسجين حتى أن الرئة لم تعد قابلة للتنفس الصناعي "الرئة تضررت تمامًا".

من جهته كشف الدكتور مجدي عبد الحميد، طبيب الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، والمدير الطبي لمستشفى زايد التخصصي، إن الإبراشي دخل المستشفى يوم 28 ديسمبر 2020 بإصابته بفيروس كورونا، وكان يعاني من تليف في الرئة، واستمر في المستشفى لمدة 3 شهور، وكانت الأمور تتحسن معه نوعًا ما، لكن حدث تليف في الرئة بنسبة كبيرة.

ونقلت صحيفة الوطن عن الطبيب قوله إن وائل الإبراشي كان موضوع على جهاز الأكسجين ونسبة التليف كانت 60% من الرئة، أي أن 60 % من الرئة لا تعمل، وخرج من المستشفى يوم 28 مارس الماضي، وكانت حالته تتحسن، وكان سيستمر على الأكسجين، وتمت طمأنته بأن التليفات على الرئة نتيجة إصابته بكورونا ستزول بعد فترة بشكل تدريجي.

وتابع: «تم طمأنة الإعلامي الراحل بأن الـ 40% من الرئة التي تعمل ستزيد كفاءتها، وكانت زوجته تطمئنا عليه كل أسبوع والأمور كانت كويسة، واتفاجأت النهارده بوفاته، وللأسف حالته النفسية مكنتش حلوة في فترة إصابته بسبب الشائعات على السوشيال ميديا حول وفاته، وطلع معايا لايف من هاتفه الخاص وأتكلم مع الناس عشان يطمئنوا على صحته"، لافتاً إلى أن شائعات وفاته كانت تؤثر على حالته النفسية كثيراً.

وتوفي وائل الإبراشي "الاحد" عن عمر يناهز 58 سنة، إثر تداعيات فيروس كورونا وتلف الرئة.

وأصيب الإعلامي الراحل بفيروس كورونا قبل عام كامل، ورغم شفائه من الفيروس إلا أنه ظل يعاني من تداعياته، حيث تلف جزء كبير من الرئة نتيجة الفيروس .

وكانت الصفحة الرسمية للإعلامي وائل الإبراشي، على "فيسبوك"، قد أعلنت في وقت سابق نقله إلى العناية المركزة.

وولد وائل الإبراشي يوم 26 أكتوبر 1963 في مدينة شربين بمحافظة الدقهلية، وعمل صحفياً بجريدة روز اليوسف وقدم العديد من البرامج التلفزيونية كان أشهرها "العاشرة مساءً" و"الحقيقة" على قناة دريم.