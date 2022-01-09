إصابة الإعلامية بسمة وهبة بمتحور «أوميكرون»

المصدر: البيان

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أعلنت الإعلامية المصرية بسمة وهبة عن إصابتها بمتحور فيروس كورونا الجديد «أوميكرون».

وقالت بسمة، اليوم، عبر حسابها الشخصي في «إنستغرام»: «سنين بهرب وأجري واستخبى من الفيروس الملعون، ولكن الحذر لا يمنع القدر».

وأضافت: «أُصبت بأوميكرون، والحمد لله على كل حال».

يُذكر أن هذه الإصابة ثاني أسرع إصابة بالمتحور في الوسط الإعلامي والفني في مصر، بعد إعلان الفنانة نجلاء بدر إصابتها أخيراً.

كانت بسمة وهبة، قد تعرضت، في نوفمبر الماضي، لأزمة صحية استدعت دخولها إلى المستشفى.

وفور خروجها طمأنت جمهورها، قائلةً: «الحمد لله، أزمة وعدت، ربنا بيبتلينا، ومن رحمته بينجينا»، ليتفاعل معها عدد كبير من المتابعين.