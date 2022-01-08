أول صور للفنانة سمية الألفي بعد استئصالها ورماً سرطانياً

المصدر: البيان

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نشر الفنان المصري، أحمد الفيشاوي، صوراً جديدة لوالدته الفنانة سمية الألفى عبر حسابه الشخصي علي موقع "إنستغرام"، وذلك بعد إجرائها لعملية استئصال ورم سرطاني.

ظهر الفيشاوي وهو يقبل والدته وعلق على الصور قائلا: "الحب كله وأكتر بكتير شكرا يا صديقتي".

وكانت الفنانة المصرية قد أجرت جراحة لاستئصال ورم سرطاني في الثدي، وقالت إنها ستبدأ العلاج الكيمياوي والإشعاعي بعد أسبوعين، مشيرة إلى أنها تحدثت مع الطبيب المعالج وطمأنها.

واستأصل الأطباء الورم الخبيث بالكامل، وتبقى فقط مرحلة العلاج الكيمياوي والإشعاعي بعد التعافي من الجراحة بشكل كامل.

وأطلت الفنانة قبل نحو ثلاثة أسابيع في لقاء تلفزيوني، وبعدها تم الإعلان عن اكتشافها ورما سرطانيا، حيث شعرت ببعض المتاعب ثم توجهت إلى أحد المستشفيات الخاصة لإزالة الورم.