أشرف زكي: هذه حقيقة انفصال إيمي سمير غانم وحسن الرداد

المصدر: البيان

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كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية حقيقة الشائعات المتداولة حول انفصال حسن الرداد عن إيمي سمير غانم مؤكدًا عدم صحة ذلك .

وأضاف زكي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الوسط الفني" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم الذي يقدمه الاعلامي أحمد عبد العزيز أن الأقاويل المترددة حول انفصال إيمي سمير غانم وحسن الرداد غير حقيقية وفق بوابة الأهرام .

وطالب زكي من مروجي الاشاعات أن يتركوا الوسط الفني في حاله ، مشيرًا إلى أنه تم الترويج لإشاعة حول انفصاله عن روجينا وأصبح الأمر سيئا للغاية .

وكان قد انتشرت إشاعات الساعات الماضية عن انفصال حسن الرداد وإيمي سمير غانم بعد ظهور فيديو متداول وهو يرقص مع غادة عادل وتكرر الأمر مرة أخرى بعد ظهوره في فيديو آخر يرقص مع ريم مصطفى على الأغنية الخاصة بويجز.

ولم تجد الفنانة المصرية إيمي سمير غانم بداً من الرد على التعليقات التي انتشرت بكثرة في وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، والتي تفيد بانفصالها عن زوجها حسن الرداد، ولكن بطريقتها الخاصة.

وشاركت إيمي مقطعاً مصوراً يجمعها بزوجها من كواليس تصويرهما تتر مسلسلهما "عزمي وأشجان"، الذي عرض في شهر رمضان 2017. وعلقت على الفيديو: "وكتبت: "هو ده اللي عندي.. مات الكلام... السلام عليكم".

ومن جهته رد حسن الرداد على هذا الخبر عبر حسابه على موقع "تويتر"، قائلا: "الصحافة الصفراء لا تنتهي.. للأسف بعض المواقع لازالت تبحث عن تريند وفرقعة إعلامية على حساب الشائعات عن الفنانين.. أقول لهم (عيب) احترموا مهنتكم".

​كما أكد الإعلامي المصري، رامي رضوان، على عدم طلاق شقيقة زوجته الفنانة دنيا سمير غانم، بنشره السبت الماضي صورة تجمعه هو وزوجته بهما، وكتب معها "حبايبي الغاليين".

وأقيم حفل زفاف حسن الرداد وإيمي سمير غانم في 4 نوفمبر 2016 على شاطئ البحر بالجونة‎.‎

وكان آخر ظهور لإيمي سمير غانم في مسلسل "سوبر ميرو"، الذي عُرض في رمضان 2019، بينما شارك حسن الرداد في موسم رمضان 2020 بمسلسل "شاهد عيان"، ويشاركه بطولته الفنانات بسمة وهنا شيحة.

واشترك حسن الرداد وإيمي سمير غانم في بطولة عدد من الأعمال الفنية، منها أفلام "زنقة ستات" و"عشان خارجين" ومسلسلات "عزمي وأشجان" و "حق ميت".