ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي: أنا مش خايفة

المصدر: البيان

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تتوالى ردود فعل ندى الكامل بعد انفصالها عن الفنان أحمد الفيشاوي حيث وجهت رسالة غامضة عبرت فيها عن عدم خوفها وأنها محاربة في هذا الحياة.

و من خلال حسابها على انستغرام دونت الكامل قائلة : "بس أنا مش خايفة، أنا محاربة".

كما نشرت الكامل صورة عبر "إنستغرام"، قائلة: "واقصرها، حبل الكذب، ينتهي حيث بدأ".

وكانت ندى الكامل أعلنت عن طلاقها من الفنان المصري أحمد الفيشاوي، وذلك بعد قصة حب كبيرة ترجمتها المشاهد التي ظهرا بهما في المناسبات والمهرجانات.

وقالت الكامل في منشورها "من امرأه قلبها هلك وانطفأ .. أود أن أعلن عن انفصالي أنا وزوجي أحمد الفيشاوي يوم 21 الشهر الجاري.. وربنا يوفقنا ويكتب لكل واحد فينا السعادة وراحة البال، لقد كنت خير صديق وطاب لي العيش معك، حتى في أحلك أوقاتنا.. سأفتقدك كصديق كثيرا».

وتابعت: «الرجاء عدم الخوض في هذا الموضوع احتراما لمشاعر أطفالي، وأسرتنا لقد عشت معك أربع سنوات، واعتقد أني كنت نعم الزوجة، ونعم السند، وقد أديت وأعطيت كل ما أملك من حب وتضحية لكي ترتاح.. ولكني أعتقد أنك الآن سعيد من غيري ولست تعيسا».

وأضافت: « وأتمنى لنفسي أن أكون أيضًا سعيدة .. ولكن.. وإحقاقا للحق .. لقد أعطاني ووهبني كافه حقوقي الشرعية بلا نزاع أو تردد أو لحظه تفكير بل واكثر .. سوف أحبك دائما يا صديقي، وأتمنى أن تكمل ما بدأناه سويا.. وأن تنتبه لنفسك كثيرا.. لقد كنت أمانة ارسلها الله لي.. ولم أقصر يوما أو تركتك تعاني.. لقد حافظت عليها».

واختتمت: «اللهم فرحة لا حزن بعدها.. اللهم أبدل خوفي طمأنينة .. وكرامة وحرية لا قيد يمنعها .. وعزه نفس لا إنسان ولا موقف يزعزعها.. وأعلم أن عزة النفس والكذب نقطة فاصلة في حياتي ينتهي عندها أي صديق أو حبيب.. إنها خطوطي الحمراء يا صديقي».