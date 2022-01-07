إصابة الفنان أحمد حاتم بفيروس كورونا

المصدر: البيان

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أصيب الفنان المصري أحمد حاتم بفيروس كورونا (كوفيد 19).

وأعلن حاتم النبأ المؤسف عبر حسابه الشخصي في «فيسبوك»، مؤكداً لحوقه بعدد كبير من النجوم الذين كشفوا أخيراً عن إصابتهم بالفيروس.

يُذكر أن أحمد حاتم شارك في مسلسل «أنا وهي» الذي نال شهرة كبيرة بعد عرض الحلقة الأولى منه التي شهدت العديد من المفاجآت.

والمسلسل مكوَّن من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، وهو من بطولة هنا الزاهد، وأحمد حاتم، وأشرف عبد الباقي، وعارفة عبد الرسول، وميرهان حسين، وتأليف مصطفى حمدي، وإخراج سامح عبدالعزيز.