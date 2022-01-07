هنا الزاهد تكشف حقيقة دفاعها عن التحرش

المصدر: البيان

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كشفت الفنانة المصرية هنا الزاهد عن حقيقة دفاعها عن جريمة التحرش خلال أحد مشاهد مسلسلها الجديد «أنا وهي».

وكانت هنا قد تعرَّضت لانتقادات شديدة إثر هذا العمل الفني، إذ اعتبر كثيرون أنها أسهمت بصورة أو أخرى في ترويج التحرش وتبريره.

وتضمَّن المسلسل المثير للجدل مشهداً تتباهى فيه الفنانة أمام طبيبها النفسي بتعرضها لمعاكسات كثيرة في الشارع.

وأكدت هنا، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، أنها لا تقبل التحرش بالطبع ولا تروِّج له، منوهةً بأنه من المعروف مدى تضامنها مع النساء في هذا الأمر، لأنها مثلهن وتعرضت له في الواقع وأخذت حقها بالقانون.

وقالت هنا: «أنا عمري ما اسمح إني أهزر في التحرش. أولاً أنا في الحقيقة أكيد عارفين واقعة الأتوبيس وإني روحت الأقسام وارتحت نفسياً لما خدت حقي».

وأضافت: «المسلسل ده بيتكلم على اتنين مرضى نفسيين، الشخصية دي دائماً بتقول للدكتور النفسي بتاعها إن مفيش حد هيبصلي بسبب سلوكي العدواني، وهنا الشخصية بتكذب، وهو عارف».

يُذكر أن مسلسل «أنا وهي» من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة أحمد حاتم، وأشرف عبد الباقي، وميرهان حسين، وعارفة عبد الرسول، ومحمد ثروت، ومحسن منصور، ومحمود البزاوي، وسلوى محمد علي، وندا عادل، ومحمد الصاوي.