فنانة مصرية شهيرة تعلن اعتزالها الفن والتفرغ للعبادة

المصدر: البيان

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أكدت الفنانة المصرية آثار الحكيم اعتزالها التمثيل بشكل نهائي وذلك بعد مشوار فني وصل إلى 35 عاماً قدمت خلاله العديد من الأعمال البارزة على مستوى الدراما والسينما حيث قالت: "أنا الحمد لله اعتزلت التمثيل والبرامج واللقاءات الصحفية وكل أشكال التواجد تحت الأضواء".

وقالت الحكيم إنها تفرغت لعبادة الله، وذلك منذ 11 عامًا، لأن هذا كان الوقت المناسب لتشبعها من الفن.

وترى أيضًا أنه واجب عليها أن تتفرغ لعبادة الله وشكره على ما رزقها به من نعم، مشيرة إلى أنها بدأت قراءة القرآن، وكذلك بدأت قراءة كتاب تفسير القرآن للأطفال.

وغابت آثار الحكيم عن المشاركة في أي أعمال فنية خلال الـ 11 عاماً الماضية، وتحديداً منذ تقديمها مسلسل "الوتر المشدود" عام 2009، والذي وشارك في بطولته معالي زايد، كمال أبو رية، سامح الصريطي، أحمد خليل، مريم فخر الدين، خيرية أحمد، رانيا يوسف، شريف حلى، محمد كامل، نادية فهمي، سلوى محمد علي، عبد العزيز مخيون، ايناس النجار، أشرف عبد الغفور، أحمد صيام، وآخرين، من تأليف عماد نافع وإخراج خالد بهجت.