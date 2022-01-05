كندة علوش تتصدر ترند «تويتر» مع «ستات بيت المعادي»

المصدر: دبي ـ البيان

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تصدرت النجمة كندة علوش ترند «تويتر» مع عرض الحلقات الأخيرة من مسلسل «ستات بيت المعادي»، بعد أدائها المذهل والمثير للدهشة من خلال شخصية مريم التي تمارس الشر بمنتهى الطيبة والأريحية وهي تقتل زوجها انتقاماً منه على خيانته لها. ويُعرض المسلسل حالياً على منصة شاهد ضمن سلسلة أعمالها الأصلية.

هذا الأداء الذي يمكن وصفه بـ «السهل الممتنع» للنجمة كندة علوش، والذي وصل إلى ذروته مع الأحداث الأخيرة من المسلسل، أثار إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بأداء كندة من خلال منشوراتهم، والتي من بينها ما كتبته (أمل) في تغريدة تقول فيها: «مريم التي يعرف الجميع أنها مسكينة استطاعت أن تأخذ حقها في النهاية... وفعلاً كندة أبدعت في هذا الدور». وغيرها الكثير من ردود الفعل القوية من مصر والوطن العربي.

«ستات بيت المعادي» تدور أحداثه خلال ثلاثة عصور مختلفة وهي الستينيات والثمانينيات وعصرنا الحالي، في إطار من التشويق والإثارة المغلف بالكوميديا السوداء.

ويشارك في بطولته أيضاً تارا عماد، إنجي المقدم، صبري فواز، أحمد وفيق، شريف حافظ، ميرهان حسين، إنجي كيوان وانتصار.