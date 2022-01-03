رغم وفاته.. محمد رمضان مستمر في أزمته مع الطيار أشرف أبو اليسر

المصدر: البيان

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علق الفنان المصري محمد رمضان، على أزمة الطيار الراحل أشرف أبواليسر، المعروف بـ"الطيار المفصول" والذي أثارت قضيته جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأشهر الماضية.

وقال خلال بث مباشر، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو "إنستغرام": "فكرة لوي الدراع وإنك تاخد حاجة من حد بطريقة فيها ابتزاز ده مش ثقافتنا ولا تربيتنا إحنا صعايدة وشعبيين نساعد الناس بكل الحب والاحترام".

وأضاف: "إنما حد يهددك ويقولك لو مدفعتش حاجة معينة هلجأ للسوشيال ميديا والإعلام هتقوله روح، وما دام القضية وصلت للقضاء، يبقى خلاص موضوع ينتهى في القضاء، في حالة الموضوع يخرج بعيد عن القضاء، نرجع لنقطة الصفر أن الشيء اللي بتهديه للطرف الآخر يكون نابع بكامل حريتك مش بطريقة فيها أمر".

وكانت محكمة النقض، أيدت الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بتغريم الفنان محمد رمضان، 6 ملايين جنيه لصالح أسرة الطيار الراحل أشرف أبواليسر، في قضية "أزمة كابينة الطائرة".