فنانة مصرية شهيرة تعود للتمثيل بعد غياب 20 عاماً

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بعد غياب 20 عاما عادت الفنانة المصرية لورا عماد إلى التمثيل بالمشاركة بعملين فنيين.

وكشفت لورا عماد، عن عودتها بالمشاركة في حكاية "وانسى روحي وياك" من مسلسل "نصيبي وقسمتك" وفقل لوسائل إعلام مصرية.

ونشرت لورا مقطع فيديو لها أثناء تصوير حكاية وأنسى روحي وياك، عبر حسابها الرسمي في أنستغرام، تعلن به عودتها للتمثيل، معلقة: "النهاردة أول يوم تصوير ليا وهرجع أمثل تاني وأنا مبسوطة.. نصيبي وقسمتك الجزء الرابع في حدوتة "وأنسى روحي وياك، للمنتج الكبير أحمد عبدالعاطي، والمؤلف الجميل عمرو محمود ياسين والمخرج عصام نصار، يارب التوفيق".

وكشفت لورا عن سبب ابتعادها عن التمثيل في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، في مارس من العام الماضي، قائلة: "اعتزالي حصل بالصدفة، وبعد فريدة بنتي حسيت إني متدبسة وعندي مسؤولية كبيرة".

وأضافت: "لما الواحد بيمثل بيكون في حد بياخد باله شوية ويساعد، لكن دا ما كنش متاح بالنسبة لي".

وعن ظهورها مع زوجها الفنان شريف منير في أماكن عامة، وحرص الجمهور على التقاط صورا معه، وهل كان ذلك يعيدها للتفكير في التمثيل، وكان يجعل مسألة الابتعاد صعبة، قالت: "خلاص دي بقت حاجة عادية".

وشاركت لورا في أعمال: "السيد هيصة، البطل، الرجل الآخر، أرض الخوف، سوق المتعة، ولو كان ده حلم"، وهو آخر عمل شاركت فيه لورا عام 2001 قبل زواجها من الفنان شريف منير.