مصر.. الكشف عن مفاجأة حول طلاق أحمد الفيشاوي وزوجته

المصدر: البيان

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كشف عمر الفيشاوي شقيق الفنان المصري أحمد الفيشاوي تفاصيل جديدة في قصة انفصال أحمد الفيشاوي وندى الكامل.

وأشار إلى أن هناك العديد من الخلافات والمشاكل بينهما، ولا يعرف سببها، لكنه يعرف أن هناك انفصالا حدث بينهما ولكن لم يصل إلى حد الطلاق.

وأكد عمر، أن موضوع عودتهما من عدمه لا يعرف عنه شيئا، وهو لا يحب استعراض تفاصيل الحياة الشخصية لشقيقه.

وكشفت مصادر مقربة من أحمد الفيشاوي، التفاصيل الكاملة للانفصال، مؤكدة أن الانفصال جرى قبل أيام، لذلك لم تظهر برفقته في العرض الخاص لفيلم "ريتسا" منذ أسبوعين، إذ تعد هذه المناسبة الأولى التي لا يظهران فيها سويا منذ زواجهما على مدار الأربع سنوات الماضية.

وتابعت المصادر، أن أحمد الفيشاوي، وعلى غير عادته، رفض التسجيل مع القنوات آنذاك، منعا لسؤاله عن غياب ندى الكامل، إذ دخل مسرعا إلى قاعة العرض بعيدا عن الكاميرات، وفقا لصحيفة الوطن.

وكانت ندى الكامل، كتبت منشورا كبيرا على السوشيال ميديا، أعلنت خلاله انفصالها عن أحمد الفيشاوي، قائلة: "أعتقد أنك الآن سعيد من غيري ولست تعيسا.. وأتمنى لنفسي أن أكون أيضا سعيدة.. ولكن وإحقاقا للحق.. لقد أعطاني ووهبني كافة حقوقي الشرعية بلا نزاع أو تردد أو لحظة تفكير بل وأكثر.. سوف أحبك دائما يا صديقي وأتمنى أن تكمل ما بدأناه سويا.. وأن تنتبه لنفسك كثيرا.. لقد كنت أمانة أرسلها الله لي.. ولم أقصر يوما أو أتركتك تعاني".