تعليق مثير من طليقة أحمد الفيشاوي بعد الانفصال

المصدر: البيان

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استعانت ندى الكامل طليقة الفنان المصري أحمد الفيشاوي بتعليق الفنانة سمية الخشاب عن الخيانة الزوجية، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان الأولى خبر طلاقها فجأة، والذي وقع في 21 ديسمبر الجاري، في صمت.

ونشرت ندى الكامل - عبر ستوري حسابها الشخصي بتطبيق إنستغرام - جزءًا مقتبسًا من تعليق سمية الخشاب عن الخيانة الزوجية مفاده «مفيش ست تستاهل الخيانة»، لتثير الانتباه والتساؤلات حول خيانة أحمد الفيشاوي، لها قبل وقوع الطلاق، وفقا لصدى البلد.

وكانت سمية الخشاب، قد نشرت عدة تغريدات عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، اقتبستها عنها طليقة أحمد الفيشاوي، إذ قالت «سمية»: «مفيش ست تستاهل الخيانه، لو هي مقصره يطلقها ويشوف غيرها».

وكتبت سمية الخشاب تغريدة على تويتر: «لو اتخانتي مره وعديتيها يبقي تستاهلي تتخاني مليون مره»، ووجهت رسالتها للسيدات قائلة: «مش عارفه ليه كتير من الستات بيبقوا فاكرين نفسهم اذكياء وبيمسكوا موبايلات جوازهم وقال يعني معاهم الباسوورد يعني كده هو مبيلعبش بديله، حبيبتي لو مسكتي عليه حاجه في 50 حاجة تانيه مش هتعرفيلها طريق».