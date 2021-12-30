الفنانة سمية الألفي تبدأ العلاج الكيماوي من ورم سرطاني نادر

المصدر: البيان

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كشفت الفنانة المصرية سمية الألفي أنها خضعت لجراحة لإزالة ورم سرطاني في الثدي والغدد اللمفاوية.

وأعلنت سمية الألفي تطورات حالتها الصحية قائلة: "الحمد لله أنا في تحسن، شالوا السرطان اللي كان في الثدي والغدد اللمفاوية، بس طبعا بعد التحاليل والمعامل اكتشفوا إن السرطان نازل شوية، والدكتور هزر معايا وقاللي إنت كل حالاتك نادرة"، وذلك وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر قناة MBC مصر.

وأضافت: "بعد أسبوعين هبتدي رحلة علاج كيماوي وإشعاع، وأنا راضية الحمد لله رب العالمين."

جدير بالذكر أن آخر ظهور للفنانة سمية الألفي كان في العرض الخاص لفيلم "ريتسا" لتساند نجلها أحمد الفيشاوي.