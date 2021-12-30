جزء من الدعاية .. حلمي بكر يفجر مفاجأة عن طلاق شيرين عبد الوهاب

المصدر: البيان

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علق الموسيقار حلمي بكر على ظهور الفنانة شيرين عبد الوهاب المثير للجدل وهي حليقة الرأس في أعقاب انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب.

وخلال إحدى الندوات الصحفية قال الموسيقار حلمي بكر "شيرين عبد الوهاب لم تتطلق من حسام حبيب ولكن كل ما فعلته كان جزءا من الدعاية لأغانيها الجديدة أو كما يقال جزءا من التريند"، وفقا لموقع في الفن.

وأضاف حلمي بكر "شيرين تلعب لعبة مزدوجة من أجل العودة للساحة بدليل أنها تحدثت عن حرمان حسام حبيب لها من تجميد البويضات فهذا الكلام لا يصح أن يقال".

وتحل الفنانة شيرين عبد الوهاب ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس ليلة رأس السنة.

ويعد هذا أول حوار تليفزيوني مطول لشيرين بعد أزمتها الاخيرة، وتستضيف الحلقة أيضا ابنتيها مريم وهنا، وتكشف خلال اللقاء المزيد من الأسرار حول حياتها الفنية والشخصية.

تتحدث شيرين عن العديد من الأخبار والشائعات التي حاصرتها في الفترة الأخيرة، والأسباب الحقيقية التي دفعتها للتخلي عن شعرها وظهورها بهذا اللوك الجديد الذي أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.