سحب إعلان "عمر دياب" وتقديم اعتذار رسمي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

سحبت شركة سيارات "سيتروين" في مصر، إعلان الفنان عمرو دياب الذي أثار الجدل، وقدمت اعتذاراً رسمياً، استجابة منها لرأي الجمهور.

وأثار الإعلان غضبا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث وصفه البعض بأنه "غير لائق" ويشجع التحرش الجنسي، وذلك بسبب تسليط الضوء على خاصية التصوير الموجودة في السيارة، من خلال تصوير فتاة بالشارع دون انتباهها من قبل بطل الإعلان الفنان عمرو دياب.

وقامت سيتروين بحذف الإعلان من جميع وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تتمثل في "فيسبوك"، "يوتيوب" و"إنستغرام". ونشرت عبر صفحتها الرسمية في "إنستغرام"، بيان اعتذار لجمهورها عن إعلانها الجديد. مؤكدة في البيان أن "الشركة تحرص على مشاعر جميع المجتمعات في البلدان التي تعمل بها، ولا تتسامح الشركة مع التحرش بكافة أشكاله، نحن نتفهم التأثير السلبي لمشهد ظهر في أحدث إعلان تليفزيوني لسيارة سيتروين في مصر".