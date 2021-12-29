من هي ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي؟

المصدر: البيان

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أعلنت ندى الكامل، على حسابها في إنستغرام طلاقها من زوجها الفنان المصري أحمد الفيشاوي، بعد 4 سنوات من الزواج، ورغم مظاهر الحب التي كانا يظهرانها على السجادة الحمراء في المهرجانات المختلفة

وما لا يعرفه الكثير عن ندى الكامل سنرصده في السطور التالية..

ــ ندى كامل (مواليد 27 أغسطس 1990).

ــ لاعبة نبالة مصرية.

ـــ مثّلت مصر في أولمبياد لندن 2012.

ــ كشف الفيشاوي عن علاقته بزوجته ندى كامل خلال استضافتها في أحد البرامج التلفزيونية.

ـــ سبق لها الزواج، وهي أم لثلاث بنات، وكانت قد نشرت لهن صورة في 2017.

ـــ تعمل ندى الكامل سيدة أعمال في مجال الأحذية والعقارات.

ـــ ظهرت للمرة الأولي برفقة زوجها أحمد الفيشاوي، خلال العرض الخاص لفيلم «عيار ناري» والذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان الجونة، بحضور روبي، ومحمد ممدوح، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبو اليزيد، وضيوف الشرف أحمد مالك، وهنا شيحة، وأحمد كمال، وصفاء الطوخي، وسامي مغاوري، ومحمد رضوان.

ـــ خرجت منذ فترة قصيرة كثير من الشائعات حول انفصالهما بسبب بعض الأزمات والمشاكل، لكنها خرجت لتكذيب هذا الأمر بنشر عدد من الصور برفقة زوجها الفيشاوي.

ـــ أثارت ندى كامل جدلًا واسعًا بسبب إطلالتها الجريئة مع زوجها في عدد من المهرجانات.

وكتبت ندى، خلال إعلانها الانفصال عن الفيشاوي عبر إنستغرام: "من امرأه قلبها هلك وانطفأ .. أود أن أعلن عن انفصالي أنا وزوجي أحمد الفيشاوي يوم 21 الشهر الجاري.. وربنا يوفقنا ويكتب لكل واحد فينا السعادة وراحة البال، لقد كنت خير صديق وطاب لي العيش معك، حتى في أحلك أوقاتنا.. سأفتقدك كصديق كثيرا».

وتابعت: «الرجاء عدم الخوض في هذا الموضوع احتراما لمشاعر أطفالي، وأسرتنا لقد عشت معك أربع سنوات، واعتقد أني كنت نعم الزوجة، ونعم السند، وقد أديت وأعطيت كل ما أملك من حب وتضحية لكي ترتاح.. ولكني أعتقد أنك الآن سعيد من غيري ولست تعيسا».

وأضافت: « وأتمنى لنفسي أن أكون أيضًا سعيدة .. ولكن.. وإحقاقا للحق .. لقد أعطاني ووهبني كافه حقوقي الشرعية بلا نزاع أو تردد أو لحظه تفكير بل واكثر .. سوف أحبك دائما يا صديقي، وأتمنى أن تكمل ما بدأناه سويا.. وأن تنتبه لنفسك كثيرا.. لقد كنت أمانة ارسلها الله لي.. ولم أقصر يوما أو تركتك تعاني.. لقد حافظت عليها».

واختتمت: «اللهم فرحة لا حزن بعدها.. اللهم أبدل خوفي طمأنينة .. وكرامة وحرية لا قيد يمنعها .. وعزه نفس لا إنسان ولا موقف يزعزعها.. وأعلم أن عزة النفس والكذب نقطة فاصلة في حياتي ينتهي عندها أي صديق أو حبيب.. إنها خطوطي الحمراء يا صديقي».