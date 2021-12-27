منة عرفة تكشف عن خطوطها الحمراء والأدوار التي ترفضها

المصدر: البيان

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أكدت الفنانة المصرية منة عرفة، رفضها تقديم أدوار مثيرة في أعمالها الفنية، مشيرة إلى أنها لا ترضى بالقبلات أو الحضن، قائلة "أنا لا بتشال ولا بتحضن ولا بتباس، ولا بعمل الحاجات دي".

وأضافت الفنانة المصرية خلال لقاء تلفزيوني يقدمه الإعلامي نزار الفارس: "هو كل اللي بيمثلوا بيتحضنوا، أنا عندي خطوط حمراء، اللي يحترمها تمام، اللي مش عجبه ممكن يشوف زميلة تانية تقبل تعمل كده، أنا في الأرشيف بتاعي بعد زمن طويل أنه يتشاف كويس، وشطارة المخرج أو الممثل أنه يوصل الرسالة دون ما يجرح مشاعر المشاهد". وفقاً لصحيفة "المصري اليوم".

وكشف الفنان الشاب محمود المهدي عن موعد حفل زفافه على الفنانة الشابة منة عرفة، بعد عقد قرانهما في يونيو الماضي، ونشر المهدي صورة عبر "إنستغرام" معلقا: "الفرح إن شاء الله الشهر ده، هيكون مقتصر على الأهل فقط، لأسباب خاصة بينا، وهنزل صورة لينا بالبدلة والفستان".

وأضاف: "لكل اللي ربحوا معانا هنعوضهم في عيد ميلاد منة إن شاء الله نعزمهم، وآسف جدا لأي حد زعل بس يا ريت تقدروا إن دي حاجة خاصة بينا، وإحنا مبسوطين أوي كده".