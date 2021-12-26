الموت يفجع الفنان اللبناني عاصي الحلاني

المصدر: البيان

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فُجع الفنان اللبناني عاصي الحلاني، أمس السبت، بوفاة شقيقته، حياة، إثر أزمة صحية مفاجئة، وتمت مراسم الدفن في قريتهم الحلانية، بحضور وجهاء العائلة والعشائر.

وكان الفنان عاصي الحلاني قد نشر صورة لوالده "توفي 2008 " تجمعه بأخته وعلق عليها قائلاً: "الأب كالعمر لا يتكرر مرتين".

هذا وأعلن الفنان اللبناني في وقت سابق أنه سيحيي حفل رأس السنة في العاصمة الأردنية عمان، والآن تثار تساؤلات إعلامية وشعبية عما إذا سيكون قادرا على إحياء هذا الحفل بعد وفاة شقيقته قبل أيام من هذه المناسبة.