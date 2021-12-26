الظهور الأول لوالدة هيفاء وهبي

المصدر: البيان

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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة والدة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، والتي تظهر للعلن لأول مرة.

ونشرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي عبر منصات التواصل الاجتماعي صورًا جديدة من حفل خطوبة شقيقتها ”هنا“.

وكشفت هذه المرة على صورة لوالدتها، وسط تفاعل واسع بين الجمهور فور تداولها على مواقع التواصل.

وفاجأت صورة والدة هيفاء وهبي الجمهور بأول ظهور لها بجمالها الساحر ، وبدت كأنها شقيقتها وتلقت تعليقات غزل كبيرة.

وقارن العديد من المتابعين التشابه بين هيفاء وهبي ووالدتها، بعدما ظهرت ملامحها بشكل واضح ونادر في الوقت نفسه.

ووثقت الفنانة اللبنانية الصور عبر صفحتها على إنستغرام، ووجهت رسالة إلى شقيقتها العروس قائلة: “حفل خطوبة هانو وإيدي. سعيدة لوجودي معكي في هذه اللحظة من حياتك الجديدة، أحبك أختي، إن شاء لله بتتهنوا يارب”.

واحتفلت هنا صديقة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي والتي تعتبرها شقيقتها بخطوبته مساء الأربعاء الماضي في بيروت.