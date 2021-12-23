الفنانة حنان ترك تعلن إصابتها وأسرتها بفيروس كورونا

المصدر: وكالات

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كشفت الفنانة المصرية، المعتزلة، حنان ترك، مساء أمس الخميس، إصابتها وزوجها ونجلها بفيروس كورونا.

وكتبت حنان ترك على "تويتر": "الحمدلله على أقدار الله.. أسالكم الدعاء أنا وجوزي وابني كورونا".

يشار إلى حنان ترك أعلنت اعتزال التمثيل على الهواء في أغسطس عام 2012، وذلك خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي اللبناني نيشان في برنامجه "أنا والعسل".

ونشرت الفنانة المعتزلة، مقطع فيديو منذ أسابيع، عبر حسابها بموقع "إنستغرام"، مع ابنتيها التوأم مريم ومنى، وظهرت فيه وهي تعد الخبز لهما لتناوله في الإفطار.