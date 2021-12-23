وجه كندة علوش «الآخر» يثير إعجاب زوجها في «ستات بيت المعادي»

المصدر: دبي ـ البيان

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أثناء حضورها مع زوجها عشاء عمل في منزل أحد رجال الأعمال المهمين، فاجأت شخصية مريم، التي تقوم بدورها الفنانة كندة علوش، في مسلسل «ستات بيت المعادي» الذي يعرض حالياً على منصة شاهد، الجميع بوجهها الآخر بتصرفات جريئة ومتهورة، وهو ما آثار إعجاب زوجها المتسلط حتى أنه قرر إلغاء لقائه السري مع امرأة أخرى.

أثارت مريم بإلقائها للنكات الجريئة والضحك بصوت مرتفع لا مبالي، دهشة زوجها، فهو يعرفها زوجة هادئة ومستكينة ومطيعة طاعة عمياء، وتحرص دائماً على الظهور أمام الناس بمظهر وقور. هو الآن أمام شخصية جديدة مرحة ومنطلقة، شخصية أعجبته لدرجة أنه فضّل اصطحابها لحضور حفل أم كلثوم بدلاً من الذهاب إلى عشيقته لتشجيعها في أول حفل غنائي لها.

هذا التحول الغريب في شخصية مريم يأتي على خلفية خيانة زوجها لها مع شخصية فاتن، التي تلعب دورها الفنانة ميرهان حسين، والتي تعمل كنادلة في أحد المطاعم التي يتردد عليها.

وكرد فعل للخبر الحزين الذي زعزع ثقتها بنفسها، تذهب مريم للانتقام من غريمتها، وعند مواجهتها لها، ترتبك مريم وتخفي هويتها، وبدلاً من الانتقام منها، تنشأ بينهما علاقة صداقة، وصلت قوتها إلى درجة تفضيل مريم الذهاب إلى أول حفل غنائي تحييه فاتن بدلاً من الذهاب مع زوجها إلى حفل أم كلثوم.

فإلى أي حد ستصل صداقة مريم لغريمتها وما هو مصير علاقتها الزوجية؟ هذا ما ستكشف عنه أحداث المسلسل.

«ستات بيت المعادي» تدور أحداثه خلال ثلاثة عصور مختلفة وهي الستينات والثمانينات وعصرنا الحالي، في إطار من التشويق والإثارة المغلف بالكوميديا السوداء.

يذكر أن أحدث أعمال كندة علوش مسلسل «ضي القمر» الذي حقق نسبة مشاهدة عالية وقت عرضه في سبتمبر 2020 على قناة DMC ومنصة Watch It، لتناوله لأول مرة وبشكل مفصل التلقيح الصناعي ولجوء البعض إليه كحل لأزمة الإنجاب. وهو من تأليف يسري الفخراني وعبير سليمان وإخراج أحمد حسن، وهي واحدة من 6 حكايات يتضمنها مسلسل إلا أنا.

كما تشارك كندة في بطولة الفيلم الهندي Yellow Bus وهو إنتاج مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك، الهند، الإمارات، والأردن، وسيُعرض حصرياً على شبكة OSN كأحد أعمالها الأصلية بعد اكتمال عروضه في المهرجانات الدولية ودور العرض.