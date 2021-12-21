الفنانة رانيا يوسف: بحب لقب صاروخ السينما

المصدر: البيان

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كشفت الفنانة المصرية رانيا يوسف خلال تواجدها ضيفة على حلقة من برنامج "في البوكس" المذاع عبر قناة Gossips في موقع "يوتيوب"، جوانب من شخصيتها التي لا يعرف عنها جمهورها الكثير، مؤكدة أنها تبكي بسرعة إذا أصيب شخص مقرّب منها بمكروه، ولما أضحك بعيّط ودموعي سريعة جداً، لما حد قريب مني تحصل له حاجة وحشة.

وأكدت أقصى عقاب مني لبناتي إني مكلمهمش نص يوم ومردّش على التليفون، ولو رديت أعمل لهم وشوش زعلانة.

وأضافت: "طلّعوا عليا لقب "باربي" في المدرسة عشان كنت رياضية ومقاييس جسمي متناسقة، وكنت بطلع "نمبر وان" في مسابقات الجمال".

وعن رفضها فكرة الزواج مرة أخرى، قالت: "مقرفتش من الرجالة، لكن على رأي مدام فيفي عبده I don’t have time، وأنا علمت بناتي ميكذبوش أبداً، ويركزوا في مستقبلهم، وميتجوزوش قبل سن 30 سنة عشان ميشيلوش مسؤوليات بدري".

وعن الأمور التي تشعرها بالراحة والسعادة، قالت: "بحب لقب صاروخ السينما لحد دلوقتي ويشعرني بالسعادة، وبحب ألبس مايوهات وشورتات ولبس خفيف، ومبحبش آكل كتير، والشتا عكس كل ده، ومبحبش التليفون وبستخدم الموبايل عشان أطمن على بناتي وأبويا وأمي وعشان شغلي، وبحب اللون الأحمر عشان أنا أهلاوية، وبحب الأكل البيتي جداً، محشي وفراخ وملوخية، ومليش في الأرقام خالص، أنا حمارة في الأرقام".

وأضافت في تصريحاتها: "ممكن أسمع الانتقاد لو بأسلوب لطيف وهادي، واتعلّمت من فترة مخدش رد فعل سريع في أي مشكلة، ممكن أعمل رد فعل بعد 6 شهور".