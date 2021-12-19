آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة سمية الألفي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف شقيق الفنانة سمية الألفي عن خروجها من غرفة العمليات إلى الغرفة العادية، وأنها بصحة جيدة، وذلك بعد خضوعها لعملية استئصال ورم خبيث في منطقة الصدر.

وأكد أنها أفاقت وحالتها الصحية مستقرة، ولكن ليست بتركيزها الكامل بسبب تأثير البنج، وفقا لصحيفة الوطن.

وقال عمر فاروق الفيشاوي، إن والدته سمية الألفي كانت بخير قبل دخول العملية لكن الأطباء منعوا عنها الزيارة لتهيئتها للعملية، مطالبا بالدعاء لها.

أما عن تفاصيل العملية، قال «عمر»، إن العملية دقيقة للغاية، وهي عبارة عن إزالة ورم في الجهاز اللمفاوي بمنطقتي تحت الإبط والصدر.