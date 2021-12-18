فنان سوري يعلن حصوله على الجنسية السعودية

المصدر: البيان

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أعلن الفنان السوري محمد القس بطل مسلسل "رشاش" الذي ظهر بدور "الرائد بدر" عن حصوله على الجنسية السعودية.

وقال القس عبر حسابه على "تويتر": "أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان والولاء لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين سمو سيدي الأمير الملهم المجدد محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لتشريفي وتكريمي بمنحي الجنسية السعودية، معاهداً الله أن أكون في خدمة ديني ومليكي ووطني".

وتابع: "وإنني بعد حمد الله وشكره أولاً وأخيراً، على نعمة السعودية العظمى، فإن حملي لهذه الجنسية العظيمة هو تكليف قبل أن يكون فخراً وتشريفاً، أدعو الله أن يعينني على أداء واجبها".

من هو محمد القس؟

الفنان محمد القس ممثل سوري من مواليد مدينة حمص عام 1977، لكنه عاش في السعودية، وبدأ مشواره الفني منذ ذلك الحين، وقد بدأ مشواره الفني من خلال جمعية الفن الثقافي في الرياض، وقدم الكثير من المسرحيات، ثم انضم إلى الدراما التلفزيونية، وقدم العديد من المسلسلات الشهيرة.

مشواره الفني

بدأ مشواره التمثيلي في جمعية الرياض للثقافة والفنون، وقدم عدة مسرحيات، من أهمها "السنغالي، الحقيقة العارية، الإكليل"، وفي عام 2004 كان أحد أعضاء فريق التمثيل الذين اختارهم المخرج ثامر الصيخان ليلعب عدة أدوار في سلسلة المسلسلات التي قدمها على موقع قناة الإنترنت العربية على الإنترنت، بما في ذلك المسلسل التلفزيوني "لماذا أنا؟".

بعد ذلك قام ببطولة المسلسل التلفزيوني "الورطة"، وبدأ انطلاقه التلفزيوني منذ ذلك الحين، شارك في خمسة أجزاء من مسلسل "غشمشم" لمدة 5 سنوات حتى 2010، وفي الفترة ما بين 2004-2010 شارك في بطولة المسلسلات التي أنتجتها قناة إم بي سي، وهي "قناة مفرح" بطولة حسن عسيري وبطولة فايز المالكي، وفي عام 2009 قام ببطولة مع الفنان حبيب الحبيب، والفنان مشعل المطيري، وأيضاً الفنان أسعد الزهراني في المسلسل الناجح "أم الحل"، والذي تم بثه على قناة mbc خلال ذروة شهر رمضان.

قدم في نفس العام شخصيتين رئيسيتين هما أم ذيب وأبو دعسة، وفي نفس العام شارك مع الفنان أندريه سكاف والفنان حسام تحسين بك والفنانة ليليا الأطرش في بطولة "مسلسل بني جان"، وفي عام 2010 شارك في بطولة سلسلة كوميدو من خلال تقديم الكوميديا الأسبوعية سكتشات خاصة معالجة القضايا الاجتماعية في السعودية والعالم العربي، ويرى النقاد أن الممثل محمد القس يتقن معظم اللهجات العربية "سوريا، السعودية، مصر، لبنان، السودان، فلسطين"، وفقا للعربية نت.

وشكل مسلسل "أم الحالة 1" بدايته الحقيقية على شاشة التلفزيون ودوره الكوميدي في المسلسل التلفزيوني 2012 "تحول الليل"، وفي أوائل عام 2013 شارك في الفيلم التركي شبكة العنكبوت، وهو فيلم أكشن ورعب صدر مطلع عام 2014.