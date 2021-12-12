والد حسام حبيب يكشف سر طلاق شيرين عبد الوهاب

المصدر: البيان

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كشف حسين حبيب، والد الفنان المصري حسام حبيب، سر طلاق ابنه من النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، خاصةً بعد الخلاف الذي وقع بينهما؛ بسبب أزمة تسريب مقطع صوتي للأب، والذي تناول فيه رغبته في زواج ابنه بأخرى من دون علم شيرين، وكذلك إقناع الأخيرة بطلاقٍ وهمي.

ووجه حبيب رسالة للفنانة شيرين عبد الوهاب بعد انفصالها عن نجله، مشيراً إلى أنها كانت على علاقة طيبة بالأسرة، وأنها سيدة "خدومة" والجميع يحبها، ومهما حدث فسوف يظل يحترمها ويقدرها.

وأضاف: "شيرين أنتِ حبيبة قلبي، وحبيبة قلب 300 مليون عربي، وحبيبة قلب حسام حبيب، كلنا بنحبك، سواء كنتِ مرات ابني ولا لأ".

وتابع: "شيرين كانت قريبة مني، وبتسأل دايمًا عليّ، كانت بتأكلني بإيدها، وبتعزمنا في بيتها، ست محترمة وبنت بلد، وجدعة ومن عيلة".

وكشف والد حسام حبيب عن السبب الحقيقي وراء طلاق شيرين من نجله حسام، وأشار إلى أن نجله كان لا يسعى ويجتهد في عمله، لذلك نفرت منه شيرين، لأنها شخصية طَمُوحة وتعشق النجاح، وحبها الكبير له في البداية بسبب نجاحه، مؤكدًا أنها لن تعود له مرة أخرى إلا إذا حقق ابنه نجاحًا في حياته.