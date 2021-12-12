فنان مصري يكشف سبب اعتذاره عن فيلم لعادل إمام

المصدر: البيان

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كشف الفنان المصري عبد الله مشرف، موقف الفنان عادل إمام من اعتذاره عن المشاركة في تقديم فيلم "بخيت وعديلة"، الذي قام ببطولته الزعيم.

وقال عبد الله مشرف، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامج "واحد من الناس"، الذي يذاع على قناة الحياة، إن "الزعيم عادل إمام هو من اختاره للمشاركة في فيلم بخيت وعديلة"، معربا عن سعادته بهذا الترشح.

وأكد في الوقت ذاته، أنه "قدم اعتذرا إلى عادل إمام عن الفيلم وتقبل الأخير، بسبب أنه كان ملتزما بالمشاركة مع الفنان محمد صبحي في مسلسل "يوميات ونيس" الجزء السادس"، مشيرا إلى أنه بعدها بست سنوات اختاره للمشاركة في فيلم "عريس من جهة أمنية" وقال له أنت ملتزم.

وظهر الفنان المصري عادل إمام، لأول مرة، الأسبوع الماضي بعد الأنباء التي زعمت إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). ونشر عادل إمام، صورة جديدة له عبر صفحته على "فيسبوك"، نالت إعجاب متابعيه.

وكان آخر أعمال الزعيم السينمائية فيلم "زهايمر"، الذي عرض في العام 2010، وشارك في بطولته كل من: نيللي كريم، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد رزق، ورانيا يوسف، وهو من إخراج عمرو عرفة.