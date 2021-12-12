شيرين عبدالوهاب عن طليقها: "أنا مش عايزة ولد ابن أمه أنا عايزة راجل"

المصدر: البيان

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نشرت الإعلامية نضال الأحمدية، الجزء الثاني من حوارها مع الفنانة شيرين عبدالوهاب، التي قالت خلاله عدة تصريحات هامة حول علاقتها بطليقها الفنان حسام حبيب أبرزها "أنا مش عايزة ولد ابن أمه أنا عايزة راجل" وفق صحيفة أخبار اليوم.

وفجرت شيرين عبدالوهاب، خلال تصريحاتها العديد من المفاجآت لجمهورها، ومن أبرزها:

- أنا اللي غيرت الوسط الفني مش الوسط هو اللي غيرني.. اخترعت موضة العفوية.

- كل أخبار محاولات العودة لـ حسام حبيب كذب ولن أعود له إلا بمعجزة من الله.

- حاولت أعمل مشروع أسرة مع أقوال خالدة وهو أفشلها.

- كنت عايزة أجمد بويضاتي لوحدهم بس حسام أصر إنه يشيل البويضات بالأجنة بتوعه!

- حسام حد مستهتر مش عارف يعني إيه ست عايزة تدفن نفسها جنبه.

- شيرين باكية: أنا تعبت أوي علشان أصريت على حاجة مستحيلة.

- حسام حبيب الحيلة الدلوعة بتاع أمه اللي عايز كلمته مسموعة.. وأنا مش عايزة ولد ابن أمه أنا عايزة راجل.. حسام مش ريفرنس في حياتي خلاص متجيبوس سيرته مش عايزة اغلط فيه.

- لو قدرت اطلع للناس كده بعد ما حلقت شعري اعرفي أني بقيت كويسة.

- حلقت شعري من شدة التعنيف النفسي اللي تعرضت له.. حاولت الانتحار وعملت كل حاجة عشان أموت لكن ربنا مش عايزني.

- أنا ذليت الجمهور معايا الفترة الأخيرة.. أنا مش سهير بتاعة معبودة الجماهير عشان الجمهور يستناني.

- مش بس هعمل أغاني كمان هعمل 3 أفلام في السنة وهعمل في رمضان مسلسل فنتازيا استعراضي زي شريهان.

- هعمل كل حاجة وهحقق كل أحلامي المكبوتة.

- الفرق بيني وبين حسام أني بعمل خطة على قدي واقعية عشان احققها.

- أنا ست الستات بس دمي دلوقتي متعكر.

- أنا شحاتة دلوقتي عايزة معونة من الأمم المتحدة.

- أنا قلت لحسام مش عايزة اتجوز ولد.. لأني تعبت من دور ماما.. نفسي أعيش دور البرنسيسة والحبيبة.. بس رضيت لكن رضينا بالهم والهم مش راضي بينا.

- عشت 4 سنين بنام على الكنبة.

- رضينا بالهم والهم مش راضي بينا.

- حب حسام بقى سرطان ووجع.. ارتباطي بأي راجل بقى ضعف وخوف علشان أنا بنت أصول.

- الست المصرية بس هي اللي بتقبل تتجوز راجل على قد حاله ومهرها يبقى 25 قرش.