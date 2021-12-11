شيرين: حسام حبيب ابن أمه ورجوعي له يحتاج معجزة إلهية

المصدر: البيان

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كشفت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب شروط رجوعها لزوجها السابق حسام حبيب، مؤكدة أن ذلك يحتاج معجزة إلهية.



وأكدت شيرين، في الجزء الثاني من حوارها مع الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية على حب الجمهور الكبير لها، مشيرة إلى أنها هي التي أحدثت تغييراً في الوسط الفني وليس العكس، مضيفة أنها تعلمت من كل مواقف الحياة التي واجهتها.

وحول شروط رجوعها لزوجها السابق الفنان حسام حبيب، علقت شيرين عبد الوهاب: «دي محتاجة معجزة من عند الله»، ونفت «شيرين» ما تردد حول مفاوضات رجوعها لحسام مرة أخرى، قائلة: «كل الكلام ده كذب وافتراء»، كما علقت: «حسام ابن أمه الحيلة الدلوعة».