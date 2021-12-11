شيرين عبد الوهاب: عشت مع حسام حبيب 4 سنين بنام على الكنبة

المصدر: البيان

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كشفت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب تفاصيل علاقتها بزوجها السابق حسام حبيب ومدة زواجهما.

وقالت شيرين خلال الجزء الثاني من حوارها مع الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية «عشت أربع سنين بنام على الكنبة، لكن بوهم نفسي إنهم كانوا حلوين، من فضلكم اضحكوا عليا وقولوا إنهم سنين حلوين وسيبولي ذكرى حلوة يعني»، مؤكدة أن الله سترها معها لأنه يريد ذلك.

وفاجأت شيرين عبد الوهاب جمهورها بإطلالتها الجديدة، حيث قامت بإزالة شعر رأسها بالكامل، وقالت للجمهور خلال الحفلة: "اقبلوني بشكلي ده، وانتوا عارفين أنا كده فقت"، مداعبة الفنانة أصالة "أنا بتحدي أصالة المرادي لن تستطيع أن تفعل هذا" وأشارت إلى شعرها.

وأكدت شيرين أنها قررت فتح صفحة جديدة مع نفسها ومع جمهورها، مضيفة أنها وهبت حياتها لفنها وابنتيها مريم وهنا، خصوصا وأنها ابتعدت طوال الفترة الأخيرة عن جمهورها وعن حياتها الفنية بعض الشيء، وتنتوي العودة بقوة على الساحة خلال الفترة القادمة، حيث إن لديها مشاريع فنية كثيرة تستعد لها، لإسعاد الملايين من جمهورها في الوطن العربي".