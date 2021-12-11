تغريدات النجوم ..دبي مدينة المبدعين وواحة العطاء والتميز

المصدر: دبي ـ جاسم حمد

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دبي كعادتها متألقة دائماً، فهي الوجهة العالمية الأمثل لدعم وتكريم وتحفيز المبدعين في شتى الحقول والميادين، لتشجيعهم على مواصلة مشوار عطائهم وإبداعاتهم.

فعشق نجوم الفن أرض دانة الدنيا، التي كافأت جهودهم وإبداعاتهم في مهرجان «كايل» الذي جرت فعاليات الدورة الثامنة منه الأربعاء المنصرم، في حفل ضخم أقيم في فندق «ريتز كارلتون» في دبي، بحضور نخبة كبيرة من نجوم الفن والغناء، والذين وجدوا من وسائل التواصل الاجتماعي خير وسيلة للتعبير عن سعادتهم، وعن أهمية هذا التكريم الذي حظوا به في دبي، أرض التكريم والإبداع والخير والعطاء.

«البيان» طافت بين حسابات النجوم وخرجت بجملة من التغريدات، والبداية كانت مع الفنان فايز السعيد، الذي نشر عبر حسابه على «إنستغرام» مقاطع فيديو لتكريمه في الحفل، ورحب في كلمة له بالحضور قائلاً:

«نرحب بكل الضيوف في وطننا الإمارات، ونشكر كل القائمين على الجائزة على هذا التكريم الرائع». كما غنى السعيد باقة من أغانيه التي نالت إعجاب الحضور، والتقى عدداً من الفنانين العرب المكرمين في هذا الحفل.

دعم دائم

بدوره، نشر الفنان عاصي الحلاني عبر حسابه على «إنستغرام»، فيديو قصيراً، أظهره يتوجه بكلمة الشكر على التكريم، وقال فيها «مهم أن يكرم الإنسان العربي في وطنه العربي، خاصة وأن التكريم في الإمارات، وفي دبي بالخصوص». وأضاف: «نشكر دبي على الدعم الدائم للمبدعين، وأقول لدولة الإمارات شكراً».

من جانبه، توجه الفنان مروان الخوري بجزيل الشكر، للقائمين على المهرجان، وقال في مقطع فيديو نشر عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام» خلال تكريمه في دبي: «كل الحب والتقدير للإمارات على التكريم، وشكراً على الطاقة المقدمة لنا لنستمر في العطاء».

دفعة معنوية

وعبرت الفنانة نادين نسيب نجيم عن سعادتها لتكريمها عن مجمل أعمالها، وقالت إنها تعتبرها دفعة معنوية لها، ورسالة تقدير لمسيرتها ومجهوداتها. وخطفت نادين نسيب نجيم الأنظار أثناء مشاركتها في الحفل، ونشرت عدة صور لإطلالتها في المهرجان عبر حسابها في «تويتر» و«إنستغرام»، وعلقت على تكريمها في المهرجان وقالت:

«شكراً من كل قلبي على التكريم». وفي تعليق لها على فيديو آخر كتبت فيه: «حبيت شارك معكم لحظات تكريمي، شكراً لدعمكم، ولتقديركم، ولمحبتكم، شكراً كايل، شكراً دبي».

ونشر الفنان عابد فهد عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام»، مقاطع وصور تكريمه في الحفل، وألقى كلمة عبر فيها عن سعادته بهذا التكريم، كما بارك لكل المكرمين في المهرجان، وشكر القائمين على الحفل على الحفاوة والتكريم.

سعادة وفرح

واستعرضت النجمة اللبنانية كارول سماحة إطلالتها عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام» بعد تكريمها بالمهرجان في دبي. ونشرت عبر حسابها الرسمي معبرة عن سعادتها وفرحها بهذا التكريم، صوراً ومقاطع فيديو للحفل، كما نشرت فيديو، تبدو فيه تعيش أجمل لحظات حياتها، وهي تغني في الحفل مع تفاعل وإعجاب كبيرين من الحضور.