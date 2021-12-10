محمد رمضان يجري حواراً تلفزيونياً بالشيشة

المصدر: البيان

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ظهر الفنان المصري محمد رمضان في لقاء تليفزيوني مصور لقناة "السومرية" قبل إحيائه لإحدى الحفلات في دولة العراق، وكان ممسكا بالشيشة.

ولم يكتف رمضان بالظهور وهو ممسك بالشيشة، ولكنه كان بين الرد على الأسئلة يدخنها بالفعل، وقال عنها: "شيشة عظيمة، بتفكرني بالشيشة المصرية، وشيشة رفاعة الدسوقي، وهناك من أوقفني وتذكر جملة (آه دا انت معلم وانت واقف بتتكلم ما تمسك الشيشة بقى) وهذا دور الفن في تقارب الشعوب"، وفقا لموقع في الفن.

وأكد رمضان خلال الحوار أن الأغاني العراقية في هذه الفترة حققت طفرة عظيمة ومنتشرة في الوطن العربي وحققت أرقام ونسب استماع عالية جدا، مشيرا إلى أنه يشعر بالأمان بعيدا عن كل الأخبار المنتشرة حول عدم استقرار الوضع الأمني هناك.

وأشار محمد رمضان إلى أنه سيصور كليب جديد في مدينة بغداد.

ومن المقرر أن يحيي رمضان حفلا غنائيا كبيرا في بغداد في مساء الجمعة العاشر من ديسمبر.

يذكر أن أحدث أعمال الفنان محمد رمضان، كان مسلسل "موسى"، الذي عرض في رمضان 2021 وشارك في بطولته كل من الفنانين: هبة مجدي، وسمية الخشاب، وعبير صبري، ورياض الخولي، وسيد رجب، وتارا عماد، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.