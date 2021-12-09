ما هو مرض أكياس الشيكولاتة الذي كاد يقتل ياسمين عبد العزيز وما مخاطره؟

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز خلال استضافة في برنامج "معكم منى الشاذلي"، أنها أصيب بمرض يسمى الشوكليت سيسست أو أكياس الشوكولاتة، والذي تسبب لها في مضاعفات عديدة منها تسمم الدم وثقب القولون، وعانت على إثره من تدهور حالتها الصحية لمدة تخطت الثلاثة أشهر.

وتالياً أبرز المعلومات حول مرض أكياس الشوكليت، وفقُا لموقع healthline.

أكياس الشوكولاتة هي أكياس غير سرطانية مملوءة بالسوائل والتي تتكون عادة في عمق المبايض، وسميت بهذا الاسم بسبب مظهرها البني الشبيه بالقطران، وكأنها تشبه الشوكولاتة المذابة، كما يطلق عليها أيضًا أورام بطانة الرحم المبيضية.

يأتي اللون من دم الحيض القديم والأنسجة التي تملأ تجويف الكيس، كما يمكن أن يؤثر كيس الشوكولاتة على أحد المبيضين أو كليهما، وقد يحدث بشكل مضاعف أو فردي.

ووفقًا لتقديرات مؤسسة بطانة الرحم الأمريكية، تحدث أكياس الشوكولاتة في 20 إلى 40 في المائة من النساء المصابات بالانتباذ البطاني الرحمي.

وبطانة الرحم هي اضطراب شائع تنمو فيه بطانة الرحم، خارج الرحم وعلى المبيضين وقناتي فالوب ومناطق أخرى من الجهاز التناسلي، ويسبب فرط نمو هذه البطانة ألمًا شديدًا وعقمًا في بعض الأحيان، أما أكياس الشوكولاتة هي مجموعة فرعية من الانتباذ البطاني الرحمي، وغالبًا ما يتم ربطها بأشكال أكثر حدة من الاضطراب.

-الأعراض

لا يؤثر حجم الكيس بالضرورة على شدة الأعراض أو وجودها، هذا يعني أن المرأة المصابة بكيس صغير قد تعاني من أعراض، في حين أن المصابة بكيس كبير قد لا تعاني، ويمكن أن يتراوح حجم الأكياس من 2 إلى 20 سم.

عندما تحدث الأعراض، فإنها تشبه أعراض التهاب بطانة الرحم، والتي تشمل:

-فترات مؤلمة ومغص

-آلام الحوض غير المرتبطة بالدورة الشهرية

-فترات غير منتظمة

-ألم أثناء ممارسة العلاقة الزوجية

-العقم عند بعض النساء

إذا تمزق كيس الشوكولاتة، يمكن أن يسبب ألمًا شديدًا ومفاجئًا في البطن، فيمكن أن يكون الكيس الممزق حالة طبية طارئة، تتطلب العناية الطبية.

ما الذي يسبب أكياس الشوكولاتة؟

تعمل بطانة هذه الأكياس بالطريقة التي تعمل بها بطانة الرحم، ينمو ثم يتساقط استجابةً لارتفاع وهبوط الهرمونات الأنثوية شهريًا، وبدلاً من مغادرة الجسم، يصبح هذا النسيج محاصرًا داخل تجويف الكيس، وهنا يمكن أن ينتج عنه التهاب ويعطل المبايض.

كيف يتم تشخيص أكياس الشوكولاتة؟

قد يطلب طبيبك إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية على الحوض في الحالات التالية:

-الشعور بكيس أثناء فحص الحوض

-الاشتباه بالإصابة بالانتباذ البطاني الرحمي.

-المعاناة من عقم غير مبرر

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن أن تحدد الموجات فوق الصوتية ما إذا كان هناك كيس، لكن لا يمكن بالضرورة تحديد نوع الكيس، ولتشخيص كيس الشوكولاتة بشكل نهائي، سيستخرج الطبيب السوائل والحطام من داخل الكيس، وعادة ما يتم ذلك الوخز بإبرة.

أثناء الوخز بالإبرة، سيستخدم الطبيب الموجات فوق الصوتية لمساعدته على إدخال إبرة عبر المهبل في كيس المبيض، ثم يتم فحص السائل المستخرج تحت المجهر، فيمكن تشخيص نوع الكيس باستخدام نتائج خزعة الإبرة.

كيف يتم علاج أكياس الشوكولاتة؟

يعتمد العلاج على عدة عوامل، منها:

-العمر

-الأعراض الخاصة

-ما إذا كان أحد المبيضين أو كلاهما مصابًا

إذا كان الكيس صغيرًا ولا ينتج عنه أعراض، فقد ينصح الطبيب بنهج المراقبة والانتظار، قد يوصي أيضًا بالأدوية التي تمنع الإباضة، مثل حبوب منع الحمل، يمكن أن يساعد هذا في السيطرة على الألم وإبطاء نمو التكيسات، لكنه لا يمكن أن يعالجها.

غالبًا ما يُنصح بإجراء عملية جراحية لإزالة الأكياس، تسمى استئصال المثانة من المبيض، للنساء اللاتي يعانين من:

-أعراض مؤلمة

-أكياس أكبر من 4 سم

-الأكياس التي قد تكون سرطانية

-العقم

يتم إجراء الجراحة بشكل عام عن طريق منظار البطن، وهو عبارة عن أنبوب رفيع وطويل مزود بضوء وكاميرا في نهايته لمساعدة الأطباء في إجراء العملية، ويتم إدخاله من خلال شق صغير.

الجراحة مثيرة للجدل فحتى عندما يكون الجراح ماهرًا للغاية، يمكن إزالة أنسجة المبيض السليمة جنبًا إلى جنب مع الكيس، وقد يؤثر ذلك سلبًا على وظيفة المبيض، ومع ذلك، فإن الالتهاب والبيئة السامة التي يمكن أن ينتجها كيس الشوكولاتة قد يضر بالخصوبة أكثر من الجراحة.