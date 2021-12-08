فنانة مصرية شهيرة: اشتغلت جرسونة في أمريكا ونظفت الحمامات

المصدر: البيان

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كشفت الفنانة المصرية أمينة خليل، أنها عملت جرسونة في أمريكا، وذلك حين حلت ضيفة في حلقة جديدة من برنامج ABtalks، الذي يبث عبر يوتيوب.

تحدثت أمينة عن طفولتها: «كنت سعيدة في طفولتي، وأهلي هم الملجأ لي بعد كل أزمة إلى الآن، حتى أنني لا أشعر براحة إلا في حضن شقيقتي الصغرى زينة، ووالدي ووالدتي أقرب الناس لي».

وقالت إن والديها كانا يريدان أن تخرج إلى العالم وتعتمد على نفسها، وفعلا عملت "جرسونة" ونظفت دورات المياه، لكنها في النهاية تعشق التسوق وكانت تصرف كل أموالها في شراء الملابس، وعندما طلبت من والدها أن يعطيها أموالا رفض لأنه أرادها أن تعتمد على نفسها، موضحة أن والدتها كانت تنقذها في هذا الموقف وترسل لها الأموال.

واشارت أمينة إلى أن موقف والديها من دخولها مجال التمثيل كان إيجابيًا وساعداها كثيرا قائلة: «على الرغم من تعجبهما في البداية بأن ابنتهما ستكون فنانة، إلا أنهما كانا في ضهري ودعما شغفي».

وأضافت: والدي يرسم على وجهي الابتسامة حينما أتذكره وعلمني كيف أكون سعيدة، وفي السوشيال ميديا محبش السعادة غير المبررة طول الوقت عليه، الناس اللي دايما بتصدر إنهم مبسوطين، إيه أنتو طول الوقت مبسوطين ومبتضايقوش؟ ده مش طبيعي».

أما عن تجاربها العاطفية فقالت: «اتخطبت مرتين ولم يستمروا، وكان من الممكن أن يؤثر ذلك بشكل سلبي عليّ ولكن قررت التعلم من تلك التجارب، وبفكر بعد كده أتجوز على طول، كفاية خطوبة».